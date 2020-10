Koh-Lanta - Alix : pourquoi elle s'est fait tatouer le mot "Sisterhood" sous le thorax

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" que les téléspectateurs de TF1 ont découvert le 28 août dernier. La semaine dernière, dans l'épisode 5 de cette édition 2020, Denis Brogniart a annoncé la fin des équipes régionales. Une étape dans la compétition qui a été marquée par le retour des deux traditionnelles tribus du jeu, à savoir les jaunes et les rouges. En arrivant en première et deuxième position à l'issue du jeu de confort, Alix et Bertrand-Kamal sont devenus les chefs de ces deux équipes. À l'issue de l'épreuve d'immunité, les rouges de Bertrand-Kamal se sont retrouvés au conseil. Et c'est Adrien qui a été éliminé après avoir tenté de monter une stratégie pour évincer un membre de l'ancienne équipe de l'Est.

En exclusivité pour Non Stop People, Adrien a réagi à son éviction de "Koh-Lanta, les 4 Terres". "J'ai été forcément très, très déçu et très malheureux d'avoir été éliminé si tôt dans l'aventure. Malgré tout, j'ai pris du recul et je me suis dit : 'C'est comme ça, c'est qu'un jeu'. J'ai félicité mes adversaires. Ils ont bien joué, ils m'ont bien surpris. Bravo à eux", nous confiait-il.

"Je me bats pour elle"

Avant de partir pour "Koh-Lanta, les 4 Terres", Alix a vécu un drame. En effet, elle a perdu sa petite soeur. À TV Mag, elle a accepté de revenir sur cette douloureuse épreuve. "J'ai beaucoup pensé à elle lorsque j'étais aux Fidji [le tournage s'est déroulé durant l'automne 2019, ndlr] et aujourd'hui, j'espère qu'elle est fière de moi. Chaque jour qui passe, j'aime la vie et je me bats pour elle qui n'a pas eu la force de se battre. Elle m'avait exprimé tout son amour et sa fierté, c'est ce qui me porte aujourd'hui", a-t-elle dit.

Afin de rendre hommage à sa soeur disparue, Alix s'est tatouée sous le thorax le mot "Sisterhood". Un dessin que les téléspectateurs ont pu voir à plusieurs reprises lors de la diffusion de l'émission sur TF1. Il ne s'agit pas là du seul hommage indélébile que la candidate a souhaité faire à sa soeur. En effet, elle s'est "récemment fait tatouer son portrait sur (son) mollet droit et sur le tibia la phrase qu'(elle) a prononcé lors de ses funérailles : 'Les combats les plus durs sont pour les meilleurs soldats'". Le 8 septembre dernier, sur Instagram, Alix a dévoilé une photo d'elle immortalisée aux côtés de sa soeur. En légende, elle a écrit le message suivant : "J'ai l'impression d'avoir perdu la grinta depuis que tu n'es plus là... J'espère que de là-haut, tu es fière de moi".

Par Clara P