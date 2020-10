Koh-Lanta : Alix seins nus sur Instagram pour la bonne cause (Photo)

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres". Au casting, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 24 candidats, dont celle d'Alix. À 28 ans, elle est coach sportif et sapeur-pompier volontaire. Elle habite dans les Bouches-du-Rhône. Avec la fin des équipes régionales, la jeune femme a quitté son équipe du Sud pour devenir la capitaine des jaunes face à Bertrand-Kamal, leader des rouges.

Dans l'épisode 6 diffusé la semaine dernière sur TF1, c'est Aubin qui a été éliminé de l'aventure. Proche d'Alix, le jeune papa a été vu comme une menace par certains de ses camarades, notamment à la suite du coup de poker qu'il a réalisé en éliminant Mathieu du jeu. Souvenez-vous : en sortant son collier d'immunité, Aubin était parvenu à supprimer tous les votes dirigés contre lui. Dans la foulée, il a déposé le prénom de Mathieu dans l'urne, provoquant sa sortie brutale de la compétition.

Un appel au dépistage

En attendant de découvrir la suite de "Koh-Lanta, les 4 Terres" sur TF1, Alix donne de son temps pour la bonne cause. En effet, elle a posté en début de semaine un cliché sur lequel elle prend la pose seins nus de dos, brandissant sa brassière dans la main droite. En légende, elle a lancé un appel au dépistage du cancer du sein en ce mois d'octobre rose.

"Mesdames, à partir de 25 ans, faites-vous dépister. Chaque année, depuis plus de 30 ans, la campagne de prévention Octobre Rose vise à sensibiliser les femmes sur le cancer du sein et les invite à se faire dépister", a-t-elle posté en légende, précisant que c'est Mathieu - son ex-acolyte du Sud dans l'aventure - qui l'a photographiée. Cette initiative a été saluée par sa communauté. "Bravo pour cet engagement, c'est tellement important", a posté un internaute. "Beau cliché Alix, pour une cause qui l'est tout autant", a poursuivi un autre.

Par Clara P