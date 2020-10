Koh-Lanta - Alix : son hommage bouleversant à sa soeur décédée

En regardant chaque vendredi sur TF1 la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres", les téléspectateurs ont fait la connaissance d'Alix, une coach sportive et sapeur-pompier volontaire originaire des Bouches-du-Rhône. Si la jeune femme a démontré sa motivation à remporter les épreuves tout en gardant un esprit combatif, cette dernière a traversé de douloureuses épreuves dans sa vie. Une semaine avant la diffusion du programme, elle a perdu sa petite soeur. "Elle m'avait exprimé tout son amour et sa fierté, c'est ce qui me porte", confiait-elle à TV Mag.

Dans l'édition du 2 octobre du magazine Public, Alix en a dit plus sur les circonstances du décès de sa soeur. "Elle est partie de sa propre volonté, parce qu'elle n'avait plus la force de lutter, après les choses douloureuses qu'elle avait traversées. Elle était dans une grande détresse psychologique, une dépression grave, ce qui est une forme de maladie aussi", a-t-elle dit.

"Je t'aime à jamais..."

Afin de rendre hommage à sa soeur disparue, Alix s'est tatouée sous le thorax le mot "Sisterhood". Il ne s'agit pas là du seul hommage indélébile que la candidate a souhaité faire à sa soeur. En effet, elle s'est "récemment fait tatouer son portrait sur (son) mollet droit et sur le tibia la phrase qu'(elle) a prononcée lors de ses funérailles : 'Les combats les plus durs sont pour les meilleurs soldats', ont rapporté nos confrères de TV Mag.

Mercredi 7 octobre, Alix a posté dans sa story sur Instagram une photo de sa soeur accompagnée de la légende suivante : "2 mois que tu n'es plus là... Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à toi dans ma vie. Mais les 7 du mois sont particulièrement compliqués. Je t'aime à jamais", a-t-elle posté.

Par Clara P