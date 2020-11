Koh-Lanta - Alix : une photo de son fessier enflamme Instagram

La semaine dernière, dans l'épisode 10 de "Koh-Lanta, les 4 Terres", Alix a bien failli quitter l'aventure. En effet, Brice a tenté de monter une stratégie avec Lola et Angélique pour l'éliminer. Son but : protéger Fabrice et Jody, ses alliés dans l'aventure. Mais en doutant de sa sincérité, Lola et Angélique ont vexé le jeune animateur radio qui a fini par se désolidariser d'elles. Lors du conseil, il a finalement voté deux fois contre Angélique. Mais cette dernière a pu sauver sa place dans le jeu grâce au collier d'immunité que lui a donné Lola.

L'aventure "Koh-Lanta, les 4 Terres" a démarré le 28 août sur TF1. Dès le premier épisode, les téléspectateurs avaient pu faire la connaissance des 24 candidats au casting, dont celle d'Alix. À 28 ans, elle est pompier volontaire dans la région d'Aubagne depuis six ans. Elle est aussi coach sportif. En septembre dernier, quelques jours après le coup d'envoi du jeu, elle s'était confiée sur les ondes de Maritima Radio. Après avoir révélé qu'elle était célibataire, elle en avait dit plus sur ses motivations à participer à l'émission. "J'avais envie vraiment de me confronter à quelque chose de concret, et pour moi 'Koh-Lanta', c'est le meilleur des tests", disait-elle.

"Vous êtes magnifiques"

Sur Instagram, Alix partage de nombreuses photos de son quotidien. Elle y dévoile aussi ses engagements, notamment pour la lutte contre le cancer du sein. Afin de parler et de sensibiliser sur le mois "Octobre rose", elle n'avait pas hésité à prendre la pose topless. Un cliché qu'elle avait immortalisé de dos, accompagné d'un texte appelant au dépistage du cancer du sein.

Mardi 3 novembre, elle a une nouvelle fois fait sensation sur Instagram en postant un cliché qui n'a pas manqué de faire réagir ses abonnés. Sur la photo en question, elle prend la pose aux côtés d'une personne dont elle n'a pas révélé l'identité. Toutes les deux s'affichent de dos en maillot de bain. Et les compliments sur leur physique, plus particulièrement sur leur fessier, ont fusé. "Vous êtes magnifiques", a posté un internaute. "Elle montre ses fesses, mais elles sont au top donc, autant en profiter", a poursuivi une autre.

Par Clara P