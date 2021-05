Koh-Lanta All Stars : les premiers secrets sur cette nouvelle saison

C'est sans aucun doute la saison la plus attendue de ces 20 dernières années ! Le 10 avril dernier, le journal Le Figaro dévoilait la liste des 24 candidats sélectionnés pour participer à la saison "Koh-Lanta, All Stars" à l'occasion des vingt ans de l'émission. Parmi eux, on retrouvera la candidate emblématique Clémence Castel, grande gagnante de la saison 5, Coumba Baradji, Jade Handi, Christelle Gauzet, Karima Najjarine, Candice Boisson, Clémentine Julien, candidate qui avait énormément fait parler à l'époque de sa participation en 2017, Cindy Poumeyrol, Alexandra Pornet, la gagnante de la saison dernière et Alix Noblat. En réserviste on retrouvera Béatrice Kaboré.

Côté hommes, le casting est tout aussi prometteur avec Patrick Merle, Freddy Boucher, qui détient l'un des records de participations avec 4 Koh-Lanta a son actif, l'incontournable Claude Dartois, Laurent Maistret, l'irremplaçable Teheiura Teahui, Ugo Lartiche, Philippe Bizet, Namadia, Maxime Berthon et le jeune Sam Haliti qui avait brillé pour son côté aventurier lors de la saison "L'île des héros" en 2020.

"On a même ri en voyant certains noms"

Après plusieurs semaines de tournage, ce dernier vient de toucher à sa fin selon le journal "La Dépêche de Tahiti". Ce dernier assure également que la fameuse séance des poteaux a eu lieu le 17 mai dernier. Lors d'une conférence de presse qui a eu lieu le 18 mai, la production a accepté de donner quelques indices sur cette nouvelle saison. Julien Magne, le producteur a déclaré : "pour la première fois aussi, les candidats auront des choix à faire qui vont bouleverser ce qu'ils connaissent", avant d'avouer qu'ils avaient ajouté "une troisième île" : "On a créé une troisième île, qui va y aller ? Que va-t-il s'y passer ? Quelles seront les conséquences ? On ne vous en dira pas plus". Mais ce n'est pas tout, Alexia Laroche-Joubert a également précisé que la liste du casting qui circule actuellement ne serait pas la bonne et qu'il y aurait des aventuriers "qui ne sont pas forcément des vainqueurs. On a même ri en voyant certains noms" conclut-elle.

Par J.F.