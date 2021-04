Koh-Lanta All Stars : l'incroyable casting dévoilé, la Toile s'affole !

Twitter est en folie. Ce samedi, Le Figaro a surpris tout le monde en dévoilant le casting du Koh-Lanta "All Stars" qui sera diffusé en fin d'année à l'occasion des vingt ans de l'émission.

Les 24 candidats se sont envolés jeudi dernier pour vivre cette folle aventure en Polynésie française et cette saison risque d'être épique comme l'avait déjà annoncé Denis Brogniart au micro d'Europe 1 il y a quelques jours : "Pour fêter les 20 ans, nous allons mettre les petits plats dans les grands et il va y avoir la crème de la crème".

Et cela n'a pas manqué, dix femmes et dix hommes ainsi que quatre remplaçants - qui pourront intégrer l'aventure en cas de blessure ou d'abandon avant la réunification - vont tenter de remporter le titre tant attendu de cette saison hors du commun.

"J'ai envie de pleurer c'est la plus belle chose que j'ai vu de ma vie"

Parmi les femmes, on retrouve la candidate emblématique Clémence Castel, grande gagnante de la saison 5, Coumba Baradji, Jade Handi, Christelle Gauzet, Karima Najjarine, Candice Boisson, Clémentine Julien, candidate qui avait énormément fait parler à l'époque de sa participation en 2017, Cindy Poumeyrol, Alexandra Pornet, la gagnante de la saison dernière et Alix Noblat. En réserviste on retrouvera Béatrice Kaboré.

Côté hommes, le casting est tout aussi prometteur avec Patrick Merle, Freddy Boucher, qui détient l'un des records de participations avec 4 Koh-Lanta a son actif, l'incontournable Claude Dartois, Laurent Maistret, l'irremplaçable Teheiura Teahui, Ugo Lartiche, Philippe Bizet, Namadia, Maxime Berthon et le jeune Sam Haliti qui avait brillé pour son côté aventurier lors de la saison "L'île des héros" en 2020. En réserviste, Sandro Gonzalez et Loïc Riowal, éliminé aux poteaux en 2020.

L'annonce de cette saison a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, les internautes sont déjà très impatients ! "Ça faisait 3-4 ans que j'avais décroché, mais là je crois que je vais regarder !!", J'arrive pas à dormir, je suis surexcité rien qu'à y penser", "vous vous rendez compte que si Freddy et Sam sont dans la même équipe, ils vont construire une station balnéaire", ou encore : "J'ai envie de pleurer c'est la plus belle chose que j'ai vu de ma vie".

#KohLantaAllStars



Claude , Freddy , Teheiura , Clémentine ... dans le même Koh Lanta



nous actuellement : pic.twitter.com/jRY2aJyJ4Y — (@fivigh) April 10, 2021

OMG je suis trop contente, mon trio de nouveau réunis pour cette saison all stars #KohLanta #KohLantaAllStars #KohLanta2021 pic.twitter.com/8f4fnCHILA — Céline2021 (@CelineDu03) April 10, 2021

Vous vous rendez compte que si Freddy et Sam ils sont dans la même équipe , ils vont construire une station balnéaire #KohLanta #KohLantaAllStars pic.twitter.com/gQIXZ5hMFr — dagridlesac (@dagridlesac) April 10, 2021

Par J.F.