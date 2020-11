Koh-Lanta : Angélique "célibataire à vie" ? Sa mise au point en réponse à un internaute

Le 28 août dernier, lors du lancement de la nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres", les téléspectateurs ont fait la connaissance d'Angélique. Ex-membre de l'équipe du Nord, elle est très proche de Lola dans l'aventure. Dans un entretien qu'elle a donné à TV Mag, la candidate a expliqué ce qui l'a conduite à s'inscrire à l'émission phare de TF1.

"C'est une émission que je regarde depuis le début, je n'avais que 6 ans quand elle a démarré. En grandissant, j'ai pu voyager et vivre mon propre 'Koh-Lanta' d'une certaine manière. J'ai commencé par trois mois en Asie juste avec mon sac à dos et j'ai continué régulièrement. Chaque année, je partais dans un autre coin du monde avec un minimum de moyens. Mais tant que je ne me décidais pas à m'inscrire à 'Koh-Lanta', je ne pouvais pas espérer y participer donc j'ai franchi le cap pour la première fois et j'ai été retenue", confiait-elle.

"Je suis un peu égoïste en ce moment..."

Le 27 octobre dernier, lors d'une session questions/réponses avec ses abonnés sur Instagram, Angélique en a dit plus sur sa vie sentimentale. C'est un internaute qui a voulu savoir si elle était en couple. "J'ai plein de copines. Mais pas de copain. Difficile de trouver chaussure à son pied", postait-elle.

Ce jeudi 12 novembre, la candidate de "Koh-Lanta, les 4 Terres" a reçu un message qui l'a beaucoup amusée. Un internaute lui a écrit le texte suivant : "J'ai un groupe WhatsApp célibataire à vie. T'es la bienvenue si tu veux te joindre à nous". Ce à quoi la jeune femme a répondu : "Il faut savoir qu'être célibataire, ce n'est pas grave, c'est un choix de vie. On peut être célibataire et être bien dans notre vie. Au contraire, j'ai des choses à faire, je suis un peu égoïste en ce moment, je ne pense qu'à moi, je n'ai pas le temps pour quelqu'un. C'est un choix de vie, on n'est pas obligé d'être en couple dans la vie. Je suis heureuse comme ça (...) Il faut arrêter de croire que parce qu'on est seul, que nous cherchons quelqu'un".

Par Clara P