Koh-Lanta : Angélique échappe à l'élimination grâce à Lola, Jody éliminée

Lors du lancement de "Koh-Lanta, les 4 Terres" sur TF1, 24 candidats au casting ont défendu les couleurs de leurs régions. Dorénavant, l'aventure est individuelle. C'est chacun pour soi ! La semaine dernière, dans l'épisode 9, Bertrand-Kamal a été éliminé brutalement à la suite de sa défaite sur l'épreuve d'immunité. Quant à Lola, après avoir trouvé un deuxième collier d'immunité, la jeune femme du Nord a pris le risque de ne pas le jouer lors du conseil. Et elle a bien fait puisque Fabrice et Laurent l'ont sauvée en votant contre Joaquina.

Éliminée, cette maman poule de 38 ans a réagi, entre autres, au vote de Laurent, son ancien allié de l'équipe de l'Est. "Je ne suis pas du tout étonnée. De la tribu verte, Laurent est celui que je sentais le moins, même si je l'aime beaucoup aujourd'hui. Vous savez, parfois, vous avez une intuition. Dès le départ, on n'était pas sûr de lui", nous confiait-elle.

Alix visée par une alliance, mais...

Dans le dixième épisode de cette nouvelle édition de "Koh-Lanta, les 4 Terres", l'équipe réunifiée à dû nommer deux représentants pour une mission spéciale : rapporter le plus de nourriture ou le plus de courriers à leurs camarades. Et ce sont Dorian et Jody qui ont été choisis. À l'issue d'une épreuve, ils sont parvenus à récupérer sept talismans. Ils ont décidé de ne prendre aucune lettre, mais de ramener toute la nourriture qui leur était proposée. Un choix qui a ravi leurs coéquipiers. Sur le camp, Lola (ex-jaune) a décidé de se rapprocher de Brice (ex-rouge) car ce dernier détenait un double vote. Elle lui a ainsi révélé l'existence de son collier d'immunité.

Après sa victoire sur le jeu de confort, Lola a décidé de profiter de sa récompense avec Angélique. Un choix qui a beaucoup énervé Dorian. Avec Alix, il a évoqué le souhait d'éclater le duo Lola/Angélique. De son côté, Brice a décidé de monter une alliance contre Alix. Si Lola a été surprise par cette alliance, elle l'a acceptée pour sauver Fabrice, son ex-allié du Nord. Mais le plan a finalement capoté après qu'Angélique et Lola aient douté de la sincérité de Brice sur cette stratégie contre Alix. Peiné, Brice s'est désolidarisé des deux jeunes femmes, leur confiant qu'il ne savait pas finalement contre qui il allait diriger ses deux votes. L'épreuve d'immunité a été remportée par Lola. Pour sauver Angélique, elle lui a donné l'un de ses colliers d'immunité, et elle a bien fait. En effet, Brice a voté deux fois contre Angélique. En sortant son collier, cette dernière a annulé tous les votes dirigés contre elle. Jody a été éliminée. Elle a donné son vote noir à Alexandra.

Par Clara P