Koh-Lanta : Angélique placée en familles d'accueil de 5 à 14 ans, connaît-elle ses parents ?

La nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres" actuellement diffusée sur TF1 a pris un tournant la semaine dernière, lors de la diffusion de l'épisode 8 sur TF1. En effet, le choc des ambassadeurs qui a opposé Hadja à Loïc a marqué la réunification. Si Marie-France a été sacrifiée par ses deux camarades, Hadja a été éliminée, deux de ses ex-alliés de l'équipe verte - à savoir Alexandra et Laurent - ayant voté contre elle.

Dans l'équipe du Nord, puis chez les jaunes, les téléspectateurs ont pu suivre le parcours d'Angélique, une jolie brune récemment installée à Paris, comme l'indique son portrait. Dans l'aventure, elle est très proche de Lola, qui détient - pour rappel - un collier d'immunité. Si Laurent s'est agacé de son comportement sur le camp, lui reprochant de ne pas être assez active, l'aventurière a su s'attirer la sympathie de ses camarades.

"Je n'ai pas eu une enfance assez classique"

Dans son portrait, Angélique raconte son parcours de vie un peu particulier. En effet, la candidate de "Koh-Lanta, les 4 Terres" a grandi en familles d'accueil de ses 5 ans à ses 14 ans. "Je n'ai pas eu une enfance assez classique. Je n'ai pas eu forcément un père, une mère comme tout le monde. C'est important pour moi de montrer que malgré ça, on peut quand même s'en sortir et que je suis devenue une femme assez accomplie qui sait où elle va", confie-t-elle.

Dans un entretien à TV Mag, Angélique a accepté d'en dire plus sur son enfance, notamment sur ses parents biologiques. "Je n'ai pas de lien avec mon père que je n'ai pas connu, mais je connais ma mère biologique qui n'a pas voulu m'élever. Nous nous appelons de temps en temps, mais elle ne me connaît pas réellement. En participant à 'Koh-Lanta', c'est l'occasion pour elle de me suivre et d'être fière de moi", a-t-elle confié.

