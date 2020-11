Koh-Lanta - Angélique : pourquoi l'alliance de Lola était "empoisonnée" selon elle (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Angélique : Quand on se fait éliminer, on ne le vit pas forcément bien. J'étais à la porte de la finale juste avant l'orientation. Ce n'est pas la meilleure place. J'avais deux sentiments à ce moment-là : j'étais agréablement surprise par le coup de poker des garçons. Ça a été une bonne stratégie. Mais à la fois, j'étais forcément déçue parce que je quittais Lola, Alexandra. J'étais triste.

Non Stop People : Est-ce que c'était un départ auquel vous vous attendiez ?

Angélique : C'est bizarre parce que j'avais un peu baissé ma garde. Je me disais : 'Peut-être que ça peut arriver'. Mais j'avais omis cette idée-là. J'ai peut-être été un peu trop confiante.

Non Stop People : Après votre sortie, vous vous en voulez énormément parce que, selon vous, vous auriez pu contrer ça... Comment ?

Angélique : Je parle du collier d'immunité de Lola parce qu'on avait déjà évoqué cette idée-là. J'étais arrivée à un stade où elle m'avait déjà passé son collier. Je n'allais pas le lui demander, même si j'en ai parlé à la fin.

Non Stop People : Est-ce qu'elle était prête à vous donner ce deuxième collier d'immunité ?

Angélique : Je ne répondrais pas en son nom. Je pense que c'est à elle de répondre à cette question.

Non Stop People : Dorian et Loïc ont voté contre vous. Comment avez-vous réagi ?

Angélique : Honnêtement, l'alliance que Lola a proposée s'est faite sur le tard. Loïc protégeait Alexandra et Dorian protégeait Lola. Au final, personne ne me protégeait. C'était le risque avec cette alliance. C'était un peu une alliance empoisonnée. Je ne leur en veux pas du tout. On était à un stade de l'aventure où il fallait vraiment penser à soi. C'est un jeu.

Lola, son "coup de coeur" amical

Non Stop People : Pensez-vous que Lola aurait mieux fait de ne rien dire sur l'existence de son collier d'immunité ?

Angélique : Si on parle de moi, il aurait fallu qu'elle ne le dise pas. Elle a joué son jeu. Puis à un moment donné, c'est individuel. Ce n'est pas Lola et Angélique. Elle ne pouvait pas me sauver à chaque fois. Je ne peux pas lui en vouloir.

Non Stop People : Le point de départ de ce revirement de stratégie, c'est quand vous choisissez Lola à l'issue du jeu de confort. C'est à ce moment-là que les garçons se rendent vraiment compte de la solidité de votre alliance et qu'ils décident de la briser... Qu'en pensez-vous ?

Angélique : Si c'était à refaire, je l'aurais refait quand même parce que j'aurais pu partir avec Dorian ou autre, mais ça n'aurait pas été dans ma ligne de conduite. À un moment donné, j'ai passé toute mon aventure avec Lola. Ça a été mon alliée du premier à mon 38e jour d'aventure ! C'était évident qu'après tout ce qu'elle avait fait pour moi - par rapport au collier et au confort où elle m'avait invitée - que j'allais lui rendre l'appareil. Si ça a été une erreur pour certains, pour moi non.

Non Stop People : Au moment où vous la choisissez, pensez-vous à cette possibilité-là que les garçons se retournent contre vous ?

Angélique : Oui, j'y ai pensé. Ça nous a quand même traversé l'esprit.

Non Stop People : Lola vous a fait une très belle déclaration lors de votre départ. Qu'avez-vous ressenti sur le moment ?

Angélique : Je suis extrêmement émue parce que je me dis que ça aurait été la même chose pour moi. C'est la première personne que j'ai vu en arrivant dans l'aventure. On a vraiment créé des liens très, très forts. Quand je suis arrivée dans 'Koh-Lanta', je me suis jamais dit que j'allais créer un lien comme ça avec quelqu'un. Je ne la connaissais pas avant. Dans la dureté des choses, on s'est vraiment liés. Ça a été un coup de coeur amicale.

Non Stop People : Que retenez-vous de cette aventure ?

Angélique : C'est une aventure très, très dure. Je suis capable de beaucoup de choses. Quand je suis sortie, j'étais fière de moi. C'est dans la dureté qu'on se dépasse. Ça a été une aventure humaine incroyable. Je suis toujours en contact avec tout le monde. Je suis beaucoup plus forte mentalement que je ne le pensais.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P