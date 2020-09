Koh-Lanta - Angélique : son portrait pas encore diffusé sur TF1, elle s'en amuse sur Instagram

C'est une nouvelle saison que les fans de "Koh-Lanta" attendaient avec impatience. Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de cette édition 2020. L'occasion de découvrir les quelques nouveautés concoctées par la production, notamment pour la composition des équipes. En effet, pour la première fois dans l'histoire du jeu, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent aux Fidji. Et c'est une édition spéciale "régions" qui a débuté aux Fidji, avec le Nord, l'Est, l'Ouest et le Sud. Depuis le lancement du jeu sur TF1, des éliminations ont eu lieu. Ainsi, Carole a quitté l'aventure, mais aussi Marie-France. Sauf que cette dernière a pu faire son retour à la suite de la sortie médicale de François.

La semaine dernière, quatre départs ont eu lieu dans "Koh-Lanta, les 4 Terres". En plus de la sortie médicale de Samuel, Diane, Mathieu et Estelle ont été éliminés. En effet, trois conseils ont eu lieu en une seule émission. De quoi redistribuer les cartes pour la suite de la compétition.

"Appelez-moi Fantomas"

Pour la première fois dans "Koh-Lanta", le nombre de candidats est plus important que les saisons précédentes. Ainsi, la production n'a pas encore diffusé tous les portraits de cette édition 2020. Si Ava a pu découvrir le sien dans l'épisode 4 diffusé le 18 septembre, Angélique n'a pas encore eu l'occasion de le voir dans l'émission. Une non-diffusion qu'elle a évoquée sur sa page Instagram, non sans humour.

"Ma tête quand je me rends compte que l'on n'a toujours pas vu mon profil dans 'Koh-Lanta', après 4 épisodes ?! Mais qui est Angélique ?! Appelez-moi Fantomas #tumevoistumevoisplus... #humour", a-t-elle posté en légende d'un cliché sur lequel elle apparaît à la plage, en train de rire aux éclats.

Par Clara P