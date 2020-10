Koh-Lanta : Aubin éliminé, pourquoi il n'a pas tenté de sauver sa place (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Aubin : J'ai vécu cette élimination comme un joueur qui a fini de jouer. On a toujours cette frustration de se dire : 'Bon, j'aurais pu aller plus loin'. Je me sentais bien et j'avais sûrement un meilleur objectif que celui-là. À côté de ça, c'est le jeu. J'en connaissais les règles. Je ne suis pas satisfait de mon parcours, mais je sais que c'est un jeu. Je relativise sur ça.

Non Stop People : Sur quels aspects n'êtes-vous pas satisfait ?

Aubin : Je suis satisfait de mon aventure, mais pas sur la finalité. Je n'ai pas atteint l'objectif.

Non Stop People : À la fin de l'épisode, vous essuyez quelques larmes... Que se passe-t-il dans votre tête à ce moment-là ?

Aubin : Je m'en voulais parce que j'étais bien. Je me sentais très, très bien même. Je n'étais pas spécialement fatigué, je n'avais pas faim, je n'avais pas froid et je ne me suis jamais plaint de rien. J'avais encore la tête sur les épaules à ce moment-là et je voyais très bien où je voulais aller. Je n'ai pas eu cette lucidité de me dire : 'J'aurais peut-être dû aller voir Loïc' avec qui j'avais une grosse affinité. Et j'ai pensé qu'à un moment donné, certains candidats comme Loïc et Laurent allaient voter à l'affect, mais finalement, ça ne s'est pas fait comme ça. J'ai trop pensé et je m'en voulais par rapport à ça.

Non Stop People : Avant le conseil, vous sentiez-vous en danger ?

Aubin : Je pars du principe que sur 'Koh-Lanta', quelle que soit sa position, il faut toujours se sentir en danger. Il y a toujours des surprises. Mais là, je me sentais peut-être un peu trop en sécurité parce que j'avais prospecté auprès d'Alix, Angélique et Alexandra et malheureusement, je n'avais pas envie de me coller une étiquette de stratège en allant voir un peu tout le monde parce que je savais que ça allait parler, on l'a vu la semaine dernière avec Adrien.

Non Stop People : Pensez-vous avoir été stratège dans l'aventure ?

Aubin : Je pense que tout le monde à un moment donné est stratège. Il y a toujours une stratégie, qu'on soit très sportif, qu'on le soit beaucoup moins ou même que l'on soit sympathique. Moi, j'ai voulu jouer sur cette stratégie-là parce que c'était mes armes. J'étais obligé de jouer sur l'affect parce que je n'étais pas le maillon fort de l'équipe, donc il fallait bien que je joue sur autre chose. C'est aussi le 'Koh-Lanta' que j'aime, celui où il y a des surprises et où les outsiders peuvent à un moment donné grâce à l'affect et aux stratégies se retrouver en haut du tableau. Je voulais vraiment essayer de faire passer la chose comme ça et en plus, c'est ce qui me valorise. Et c'est pour ça que je suis content de la façon dont je suis sorti. Sur le premier conseil des bleus, je sortais parce que, selon les dires des autres, j'étais le plus mauvais, et là, aujourd'hui, je sors parce que je suis le stratège.

Non Stop People : Quels autres aspects de votre jeu selon vous ont joué en votre défaveur ?

Aubin : Ce qui a joué en ma défaveur, c'est Dorian qui a eu peur justement de ce côté-là, stratège, et qui a su aller prospecter là où moi je ne suis pas allé. Le fait de ne pas avoir fait de performances sur les deux dernières épreuves m'a desservi aussi. Si j'avais été meilleur, il y a peut-être un choix un peu plus évident qui se serait fait à ce moment-là. Je pense que c'est vraiment le fait d'avoir sorti Mathieu qui m'a desservi, malheureusement.

"J'ai subi l'éloignement avec mon fils"

Non Stop People : Pourquoi avoir voulu participer à Koh-Lanta ?

Aubin : Je regarde l'émission depuis que je suis enfant. Ça m'a toujours impressionné sur le plan physique et psychologique, que ce soit en terme de stratégies, d'épreuves sportives aussi. Je me demandais avec ce que subit le corps, comment on pouvait encore faire un parcours du combattant sans avoir mangé. Je trouvais ça extrême. J'ai voulu m'y frotter. À côté de ça, j'ai des valeurs de vie. On ne m'a jamais rien offert et j'ai dû me battre pour gagner beaucoup de choses, que ce soit au niveau du boulot, de plein de choses. Et je voulais montrer à mon fils que même si sur le papier, on n'a pas le meilleur dossier, on peut quand même faire de grandes choses et aller loin.

Non Stop People : Comment avez-vous vécu l'éloignement avec votre famille ?

Aubin : Ça a été le plus compliqué pour moi. L'éloignement avec mon fils, ça a vraiment été la chose que je n'avais pas calculé et que j'ai subi dès le premier jour.

Non Stop People : Que retenez-vous de cette expérience aux Fidji ?

Aubin : J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai fait 'Koh-Lanta', c'est déjà un truc de dingue. J'ai eu un parcours et j'ai marqué l'aventure aussi. Je suis resté souriant du début à la fin et j'ai vécu les choses à fond. J'ai vécu dans deux tribus différentes, j'ai dormi sur trois îles différentes, j'ai gagné des épreuves, un totem... J'ai vécu vraiment mon aventure pleinement. À côté de ça, on revient changé forcément parce qu'on se rend compte de beaucoup de choses et de la chance qu'on a au quotidien d'avoir de l'eau, un chauffage, une maison, de la nourriture. Je me suis rendu compte que 'Koh-Lanta', y'en a qui le vivent tous les jours, et pas pour le plaisir. Aujourd'hui, j'ai à coeur d'aider les associations par rapport à ça.

