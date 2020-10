Koh-Lanta : Aubin fiancé, son mariage a-t-il eu lieu après l'aventure ? (Exclu)

Le 28 août dernier, les téléspectateurs ont découvert le tout premier épisode de "Koh-Lanta, les 4 Terres". Un début de saison qui a tenu toutes ses promesses avec la présence de quatre équipes régionales, une première dans l'histoire du jeu phare de TF1. À ce stade de l'aventure, la compétition a pris un tournant avec le retour des deux traditionnelles tribus, les jaunes et les rouges. La semaine dernière, Adrien a été le premier membre de l'équipe rouge à être éliminé.

Vendredi 2 octobre, dans l'épisode 6 de "Koh-Lanta, les 4 Terres", les jaunes ont vécu leur premier conseil. Et c'est Aubin qui a vu son flambeau s'éteindre. "J'ai vécu cette élimination comme un joueur qui a fini de jouer (...) Je me sentais bien et j'avais sûrement un meilleur objectif que celui-là (...) Je ne suis pas satisfait de mon parcours, mais je sais que c'est un jeu. Je relativise sur ça", nous a-t-il confié dans un entretien exclusif.

Marié depuis la fin du tournage ?

Avec la diffusion de cet épisode inédit de "Koh-Lanta, les 4 Terres" sur TF1, les téléspectateurs ont appris qu'Aubin s'était fiancé avant le tournage de l'émission. Une révélation qu'il a faite après avoir reçu un message vocal de sa compagne et maman de leur fils Noré. "Mon petit coeur, juste un petit message pour te dire qu'on pense fort à toi, on est tous très fier de toi. Noré et moi on va très, très bien. Je t'aime très fort, je suis très fière de toi, j'espère te revoir plus tard possible. Je t'aime".

C'est tout naturellement que Denis Brogniart lui a demandé si un mariage était prévu. "Oui, bientôt. On vise les poteaux pour", lui a répondu Aubin. Quelques mois après la fin du tournage du jeu, Aubin et sa compagne se sont-ils mariés ? "Non", nous a-t-il répondu. Et de poursuivre : "On a repoussé d'un an et demi. D'autant plus que je pensais revenir avec les 100 000 euros et donc du coup, il a fallu trouver un autre moyen de financement. Pour l'instant, il n'y a pas d''All Stars' de prévu, du coup on a repoussé (rires)". Il nous a également indiqué que la crise sanitaire liée au coronavirus a joué dans cette décision de reporter la cérémonie.

