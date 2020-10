Koh-Lanta : Aubin a-t-il voté contre Mathieu pour le "buzz" ? Il répond (Exclu)

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres". Avec la fin des équipes régionales, les candidats toujours en lice ont été répartis en deux équipes, avec d'un côté les jaunes et les rouges. À la tête de la première tribu, les téléspectateurs ont retrouvé Alix. Pour la seconde, c'est Bertrand-Kamal qui tient le rôle de leader.

Après l'élimination d'Adrien la semaine dernière, c'est Aubin qui a définitivement quitté l'aventure vendredi 2 octobre dans l'épisode 6 diffusé sur TF1. En exclusivité pour Non Stop People, il s'est confié. "J'ai vécu cette élimination comme un joueur qui a fini de jouer (...) Je me sentais bien et j'avais sûrement un meilleur objectif que celui-là. À côté de ça, c'est le jeu. J'en connaissais les règles. Je ne suis pas satisfait de mon parcours, mais je sais que c'est un jeu. Je relativise sur ça", a-t-il confié.

"J'ai hésité à faire ce coup-là"

Avant son départ de "Koh-Lanta", Aubin a marqué les esprits en éliminant Mathieu, l'un des candidats de son ancienne équipe du Sud. En interview avec Non Stop People, ce dernier avait qualifié son vote de "buzz". Lors de notre échange avec le jeune homme, nous avons voulu savoir ce qu'il en pensait. Voilà ce qu'il nous a répondu. "J'ai voulu avoir une discussion avec Mathieu parce que je voulais vraiment parler de vive voix avec lui. On s'est eu au téléphone peu de temps après la sortie des interviews. Et il restait sur cette position-là. Lui pense que j'ai fait mon vote contre lui pour que ça puisse raisonner et pour que je puisse peut-être attiré un peu l'attention sur moi... Ce n'est pas du tout le cas", a-t-il expliqué.

Et de poursuivre : "J'avais proposé pendant l'aventure une alliance avec Mathieu qu'il a refusée. S'il ne peut pas adhérer à mon projet, je suis obligé de prendre des décisions. Je ne l'ai pas éliminé parce qu'il était le plus fort, je l'ai éliminé parce que lui n'a pas voulu adhérer à mon projet (...) J'avais fait des promesses à Alix et Ava, je ne pouvais pas voter contre elles (...) Sortir Mathieu, c'était un choix évident, et si je devais refaire dix fois la même chose, je le referais, non pas parce que c'était le plus sportif, mais parce que garder Mathieu, c'était trop dangereux pour moi". Quels sont leurs rapports aujourd'hui ? "Ça se passe très, très bien (...) On a eu une discussion, ça se passe très bien et encore la semaine dernière, on parlait de course à pied", nous a-t-il répondu. Adrien a conclu son propos en confiant qu'il n'a pas "voulu buzzer" en votant contre Mathieu. "Mais je savais pertinemment que ça allait résonner. Et j'ai d'ailleurs hésité à faire ce coup-là parce que je savais que ça allait buzzer, mais j'ai quand même marqué notre saison par rapport à ca", a-t-il conclu.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P