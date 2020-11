Koh-Lanta - Ava : cette bourde de TF1 qu'elle a épinglée sur Twitter

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres". L'occasion pour les téléspectateurs de faire la connaissance des 24 candidats au casting, dont celle d'Ava. Membre de l'équipe du Sud avec Carole, Alix, Sébastien, Mathieu et Aubin, la jeune femme de 26 ans s'est ensuite retrouvée chez les rouges aux côtés de Brice et Bertrand-Kamal. Discrète dans l'aventure, elle est parvenue à passer les étapes de la compétition une à une, sans jamais être en danger lors des différents conseils.

La semaine dernière, dans l'épisode 11 de "Koh-Lanta, les 4 Terres", Denis Brogniart a annoncé le retour des destins liés. Après un tirage au sort, Ava s'est retrouvée en binôme avec Brice. Sur Instagram, elle a lui a laissé un message. "Meilleur binôme que je pouvais tirer, mon fraté rouge, ensemble quoiqu'il arrive (...) Du biceps, des cris, des trapèzes, des pleurs, des humeurs et des poils, mais surtout cette force, aussi bien physique que mentale", a-t-elle posté en légende d'un cliché sur lequel elle apparaît complice avec l'animateur radio de 22 ans.

"Niveau respect on est comment ?"

Cette onzième émission de "Koh-Lanta, les 4 Terres" a aussi été marquée par une bourde de la part de TF1. En effet, juste avant la coupure publicité, la chaîne a proposé aux téléspectateurs un jeu concours avec la question suivante : "Quel binôme a remporté l'épreuve de confort ?"

Si Lola et Fabrice ont bien été mis ensemble, Brice s'est retrouvée non pas avec Ava, mais Alexandra ! Une erreur que la principale intéressée n'a pas hésité à commenter sur sa page Twitter. "Sur une échelle de 1 à 10, niveau respect on est comment ?" a-t-elle posté, message accompagné d'un smiley "mort de rire". Les internautes ont eux aussi réagi à cette bourde (voir ci-dessous).

Ya vraiment un problème avec Ava c'est pas possible, même TF1 s'est gouré sur son binôme dans la question ! #KohLanta pic.twitter.com/zhPrtvYCrn — Morgan F (@pommeXerox) November 6, 2020

Vu comment ça parti bientôt Ava sur les poteaux vous allez pas la voir arriver #KohLanta https://t.co/8zYvD2a8OU — br.hery (@heryyy97) November 7, 2020

#KohLanta je suis comme le ptit dans 6eme sens où vous voyez vous aussi une candidate qui se nomme Ava ? Parce que la prod de tf1 me fait douter la même eux ont mis Alex à sa place... pic.twitter.com/GHRcswMGeo — Fedor420 (@Fedor4201) November 6, 2020

Par Clara P