Koh-Lanta - Ava : la raison de sa quasi-absence dans l'émission dévoilée

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres". Parmi les candidats au casting cette année, les téléspectateurs ont fait la connaissance d'Ava, une jeune Corse de 26 ans. Depuis la diffusion de l'émission, ces derniers ont très peu Ava dans la compétition. Et sur Twitter, des internautes n'avaient pas manqué de le faire remarquer, non sans humour. "Quelqu'un sait qui c'est Ava ?" postait un internaute. "Il y a une Ava dans 'Koh-Lanta' ? Je ne l'ai jamais vue", postait un autre.

Face aux interrogations des téléspectateurs, Julien Magne - le producteur de "Koh-Lanta" - s'était expliqué au Parisien. "On n'est pas en politique avec des temps de parole dans 'Koh-Lanta' ! (...) Chacun est interviewé de manière égale. C'est à eux de s'en saisir. Certains se montrent plus aseptisés dans leurs discours que d'autres. Un épisode correspond à trois jours de tournage. Il y a des centaines d'heures à dérusher et le montage dure six mois ! On doit aussi sélectionner les passages importants qui éclairent la structure des équipes (...) Mais que ce soit clair : on n'a ni moutons noirs ni favoris dans 'Koh-Lanta'", disait-il.

"plus austère" face aux caméras

Interrogé par Télé-Loisirs, Denis Brogniart a lui aussi donné son avis sur la question. "Je passe mon temps à dire aux aventuriers lors du tournage : 'Soyez vous-mêmes, donnez vos sentiments et exprimez ce que vous ressentez'. On ne peut pas inventer ce qui n'existe pas", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "Ava, qui est une personne avec du caractère et très intelligente, ne s'est pas beaucoup exprimée face aux caméras. Il n'y a aucune action délibérée dans toute l'histoire de 'Koh-Lanta' de mettre en avant ou de masquer un aventurier. Certains n'hésitent pas à exprimer avec des mots immédiatement ce qu'ils ressentent dans les stratégies, dans leurs déceptions comme dans leurs moments de joie. D'autres sont en revanche plus austères et Ava en fait partie et c'est pour cela qu'on la voit moins".

Dans ce même entretien, Denis Brogniart a révélé avoir discuté avec Ava pendant le tournage de l'émission. L'animateur n'avait alors pas manqué de la mettre en garde. "Si vous faites des stratégies en dehors des caméras, tout cela est transparent et n'existe pas pour les téléspectateurs. On a mis en garde Ava sur le tournage et on le dit également aux autres aventuriers : 'Il n'y a rien de pire à la diffusion que votre personnalité dans 'Koh-Lanta' ne reflète pas ce que vous êtes réellement dans la vie'", a-t-il expliqué.

