Koh-Lanta - Ava : sa quasi-absence à l'écran, le double vote de Dorian... Elle réagit (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Ava : Je m'y attendais au vu des résultats de l'épreuve d'immunité. J'étais une ancienne rouge et ne faisant pas partie de l'alliance qui existait, je savais que c'était mon tour. Déjà, je l'ai échappé belle en élimination directe. J'y ai laissé toute mon âme. Qu'est-ce que c'était dur ! Je suis retournée sur le camp avec une certaine sérénité, même si j'ai tout donné. J'ai cherché le collier d'immunité dans la forêt, j'ai tenté un coup de bluff pour m'amuser. J'étais apaisée à ce moment-là.

Non Stop People : Qu'est-ce qui vous a inspiré à confectionner un faux collier d'immunité ?

Ava : Je me suis dit, dans tous les cas, c'est un peu la dernière carte à jouer. Même si on ne m'a pas non plus énormément vue cette saison, le peu qu'on a vu, c'est à mon image, et je suis beaucoup sur l'autodérision, le partage. Ça me ressemblait.

Non Stop People : Sur le fait qu'on vous ait peu vue dans l'aventure, comment vous êtes-vous sentie par rapport à ça ?

Ava : On était beaucoup de candidats au départ. On s'attend tous évidemment à se voir plus. Je sais ce que j'ai fait, j'ai zéro regret sur toute mon aventure, je l'ai vécue à fond, en tant qu'Ava. Je n'ai joué aucun rôle et j'ai pris plaisir à vivre cette aventure. Je pense que mes copains aventuriers s'en rappellent aussi. Je sais qu'ils se souviendront de moi comme qui j'ai été et pas un rôle que j'ai joué. Après, j'aurais aimé me voir plus pendant la diffusion, comme tout un chacun. Mais le peu qu'on me voit, c'est moi.

Non Stop People : Le montage est donc fidèle à votre aventure ?

Ava : Oui. Après, la production a dissocié ses séquences. Mais tout ce qu'on voit, c'est moi. À aucun moment, je ne regrette et je me dis : 'Mince, pourquoi j'ai réagi comme ça ?' Franchement, je suis à l'aise dans mes baskets et c'est l'essentiel.

Non Stop People : N'avez-vous pas ressenti quand même un peu de frustration à ne pas beaucoup apparaître à l'écran ?

Ava : Je ne sais pas si on peut parler de frustration. Peut-être de me dire : 'Mince, j'aurais peut-être dû en faire un peu plus des tonnes pour passer plus à l'écran'. Mais encore une fois, ALP (Adventure Line Productions) fait le montage, met en avant pour retracer une histoire. Ce qui est très important, c'est que je sais ce que j'ai fait et que les autres aussi savent tout ce que j'ai fait. Que je reste dans leur coeur et dans leur esprit comme je l'ai été, c'est le plus important.

Non Stop People : Dorian a voté deux fois contre vous... Comment avez-vous réagi ?

Ava : Je m'y attendais. Brice était proche de Dorian. Il lui a proposé de s'allier avec nous. Mais il avait déjà son alliance avec Lola et les autres. J'étais totalement au courant de son double vote.

Non Stop People : Est-ce que vous avez tenté de le faire changer d'avis ?

Ava : Non. Je connaissais son alliance. Avec Dorian, on n'a jamais été alliés. Je n'allais pas jouer les faux-culs en allant le voir. Si Brice avait réussi à le convaincre à changer son vote, ça aurait été un allié pour la suite. Je ne ressentais pas du tout le besoin ni l'envie d'aller le voir pour gratter l'amitié. Je ne suis pas comme ça.

"Avec Brice, on était un peu les deux moutons noirs"

Non Stop People : Vous êtes très proche de Brice dans l'aventure, quels liens avez-vous tissés ?

Ava : On s'est rencontré chez les rouges. On a vite créé des liens avec Bertrand-Kamal et Hadja. Après la réunification, les rouges sont partis les uns après les autres. On était aussi très proche de Fabrice, mais il l'était aussi de Lola et Angélique. Avec Brice, on était un peu les deux moutons noirs. Dans notre fatalisme, on s'est rapproché. J'étais très contente d'être avec lui en binôme lors des destins liés.

Non Stop People : Aviez-vous confiance en Fabrice ?

Ava : C'est quelqu'un d'adorable. Il fait partie des rares aventuriers de cette saison, c'est-à-dire qu'il rassemblait tout, aussi bien sur les épreuves que sur le camp. J'ai été très triste de le voir partir. Je lui faisais confiance, je ne pense pas qu'il aurait voté contre moi.

Non Stop People : Pourquoi avoir voulu participer à Koh-Lanta ?

Ava : Je suis Corse, fille unique. J'ai toujours été très indépendante. J'ai ouvert mon restaurant à Paris, j'en ouvre un deuxième à Lille dans un mois. Je regarde 'Koh-Lanta' depuis que je suis toute petite. J'ai beaucoup d'admiration pour les aventuriers. Je voulais le faire. C'était une bonne période, et je me suis lancée !

Non Stop People : Comment ça se passe pour vous avec la crise sanitaire actuelle ?

Ava : C'est compliqué. On fait du à emporter et de la livraison. Du monde en chômage partiel et on attend de voir pour les aides. On bosse, on se donne les moyens, on subit, mais on garde la tête hors de l'eau.

Non Stop People : Avez-vous des regrets ?

Ava : Non. Aucun regret. On m'a dit que j'étais la seule Corse à avoir fait 'Koh-Lanta' en 20 ans de diffusion sur TF1. Quand j'ai découvert que c'était une saison spéciale régions lors du premier épisode, j'étais d'autant plus ravie parce qu'en tant que Corse, je suis très fière. Si j'ai fait ça aussi, c'est pour redorer un peu l'image des Corses à la télévision, comme l'ont fait Julie et Denis sur 'Pékin Express'. C'était d'autant plus important de bien représenter mon île et mon peuple.

