Koh-Lanta : Bernard Deniaud, candidat emblématique, est décédé

C’est en 2012 que les téléspectateurs font la connaissance de Bernard Deniaud, alors candidat de la douzième saison de Koh-Lanta. Et si cette saison a été remportée par Ugo Lartiche, le doyen de l’aventure à l’époque avait conquis les spectateurs et avait réussi à se hisser jusqu’à la course d’orientation. Mais ce dimanche 16 mai, les internautes ont appris le décès de Bernard à l’âge de 69 ans : "C‘est avec tristesse que nous apprenons le décès de Bernard, aventurier émérite. Toutes nos pensées accompagnent sa famille et ses proches. Nous leur présentons nos sincères condoléances", a fait savoir Adventure Line Productions.

"il se battait contre une saloperie de maladie"

Face à la nouvelle, la famille de "Koh-Lanta" a rapidement réagi. Ainsi, Denis Brogniart a salué la mémoire de ce candidat si touchant : "Très triste d’apprendre le décès de Bernard. C’était un homme épris de nature, un grand sportif adepte des défis au long cours". Nadine, qui a participé à "Koh-Lanta" la même année que Bernard a été la seule candidate à garder contact avec Bernard après l’émission. Et la candidate a révélé qu’il était malade : "Il n’en parlait pas. Il m’avait juste dit qu’il se battait contre une saloperie de maladie et qu’il se sentait fort". Un autre aventurier, Javier, a également rendu hommage à son ancien camarade : "Il était un grand baroudeur, il avait parcouru le monde avec sa trottinette, il restera dans le cœur des Kohpains et surtout dans le cœur des KL12. Bon voyage l’ami".

Par Alexia Felix