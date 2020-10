Koh-Lanta : Bertrand-Kamal chef des rouges, ce lien "très fort" qu’il a tissé avec Brice

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres". L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec 24 nouveaux candidats, dont celle de Bertrand-Kamal. Après avoir démarré l'aventure dans l'équipe de l'Est, l'aventurier est devenu le chef des rouges face à Alix, capitaine des jaunes. Le 10 septembre dernier, la nouvelle de son décès a plongé les fans du programme dans une profonde tristesse. En avril dernier, quelques mois après son retour en France, Bertrand-Kamal a appris qu'il était atteint d'un cancer du pancréas, comme l'a raconté Alexia Laroche-Joubert le 14 septembre dernier dans "Touche pas à mon poste". Il avait 30 ans.

À la suite de sa disparition, la production de "Koh-Lanta" a décidé de lui dédier l'actuelle saison diffusée sur TF1. Denis Brogniart lui avait rendu un hommage bouleversant en préambule de l'épisode 3 diffusé le 11 septembre dernier. "Mon Beka, je garde précieusement avec moi, pour toujours, tes yeux qui pétillent, nos échanges quotidiens quand c'était dur, je ne t'oublierai jamais, nous ne t'oublierons jamais (...) Je t'aime".

"C'était notre rayon de soleil"

Avec l'annonce de son décès, Bertrand-Kamal a laissé derrière lui ses camarades. Et ces derniers n'ont pas manqué de saluer sa mémoire, à l'image d'Hadja et Loïc, tous les deux présents le 16 septembre dernier pour ses funérailles. Brice a lui aussi eu quelques mots pour l'aventurier, avec lequel il a noué une belle amitié lors de la fin des équipes régionales qui a marqué le retour des rouges et des jaunes dans la compétition. "Il y a un truc très fort qui s'est passé entre nous. Je suis le premier garçon qu'il a choisi dans son équipe, donc quand on continue la composition de l'équipe, il me consulte comme son bras droit", a confié l'ancien membre de l'Ouest à "Planet".

Et de poursuivre : "On a vécu des moments extraordinaires. Sur l'île des rouges, c'était notre rayon de soleil". En effet, lorsque le moral était au plus bas, Bertrand-Kamal parvenait à redonner le sourire à ses coéquipiers. "Il avait tout le temps la force pour faire des blagues, pour nous consoler. On rigolait alors qu'on était au bout du rouleau. Il avait toujours ce petit mot pour remonter le moral de tout le monde, et ça, vraiment, c'est son point fort", a-t-il continué.

