Koh-Lanta - Bertrand-Kamal : Denis Brogniart bouleversé, il se livre sur leur relation particulière

La nouvelle de la mort de Bertrand-Kamal a été un véritable choc pour la famille de Koh-Lanta. Très affecté par le décès de l’aventurier, Denis Brogniart est sorti de son silence lors d’une interview avec nos confrères du Parisien. L’animateur de TF1 est notamment revenu sur sa relation si particulière avec Bertrand-Kamal : "Je n'ai jamais connu ça avec un autre aventurier. Depuis cinq mois, on a eu une relation quotidienne. Voire bi ou triquotidienne avec sa mère et son père, des gens incroyables. Beka est devenu un proche. C'est le seul candidat à être venu chez moi. Quand tu es à nu, que tu as peur de partir et qu'il faut se battre, tu te livres plus. Moi aussi, d'ailleurs. Il m'appelait grand frère ou tonton. Je l'ai vu pour la dernière fois samedi et il ne me lâchait pas la main. Rien que d'y penser, ça me… Et quand je suis parti, il m'a dit : "T'inquiète, je serai là à la finale".

"Il souffrait terriblement"

Denis Brogniart est également revenu sur la maladie de Bertrand-Kamal : "S'il faisait tout pour le masquer, il souffrait terriblement. Mais on a essayé de le chouchouter pour qu'il continue à espérer. Jusqu'à ses derniers examens, il y a cru. Il avait le bon mental, du courage et de la dignité. On souhaitait tellement qu'il fasse partie des 10 % de gens qui se sortent de cette saloperie (…) Il a aussi bénéficié d'un traitement expérimental qui lui a, sans doute, permis de vivre un peu plus longtemps". Le candidat de Koh-Lanta a toutefois pu regarder avant son décès le premier épisode de sa saison : "Il l'avait d'ailleurs déjà vu en avant-première, de chez lui. On avait organisé, cet été, une vidéo conférence avec tous les candidats. Il s'était même déguisé, avec deux traits noirs sur les joues et son bandana vert. Il avait dit aux autres : "On ne parle pas de ma maladie, régalez-vous". Alors que ce soir-là, il n'allait pas bien et a regardé les images en trois fois. En revanche, il n'a pas pu voir le deuxième épisode, vendredi dernier. Il n'en avait plus la force".

Par Alexia Felix