Koh-Lanta - Bertrand Kamal : Denis Brogniart révèle sa dernière volonté

La grande famille de Koh-Lanta est en deuil depuis l’annonce de la mort de Bertrand-Kamal, candidat de l’actuelle saison du jeu d’aventure de TF1. Dans les colonnes du Parisien, Denis Brogniart a fait des confidences sur cet aventurier qui était devenu un ami : "Je n'ai jamais connu ça avec un autre aventurier. Depuis cinq mois, on a eu une relation quotidienne. Voire bi ou triquotidienne avec sa mère et son père, des gens incroyables. Beka est devenu un proche. C'est le seul candidat à être venu chez moi. Quand tu es à nu, que tu as peur de partir et qu'il faut se battre, tu te livres plus. Moi aussi, d'ailleurs. Il m'appelait grand frère ou tonton. Je l'ai vu pour la dernière fois samedi et il ne me lâchait pas la main. Rien que d'y penser, ça me… Et quand je suis parti, il m'a dit : "T'inquiète, je serai là à la finale".

"Il voulait que Koh-Lanta continue"

Si certaines personnes souhaitent désormais que la diffusion de Koh-Lanta les 4 Terres soit stoppée, Denis Brogniart est contre. L'animateur en a profité pour dévoiler la dernière volonté de Bertrand-Kamal : "J'ai toujours dit à son père : 'Même s'il part, il n'y a pas une image qu'on changera'. Pas une. Son parcours est tellement exceptionnel. Le Bertrand-Kamal que voient les téléspectateurs, c'est lui. Au fil des épisodes, on va découvrir son sens de la camaraderie et de la compétition. Il y a du Claude (NDLR : le participant emblématique de la saison dernière) chez ce garçon. Il avait tout. Bertrand-Kamal m'avait aussi confié que quoi qu'il arrive, il voulait que Koh-Lanta continue". Les téléspectateurs pourront donc continuer à suivre cette saison qui a été dédiée à Bertrand-Kamal.

Par Alexia Felix