Koh-Lanta : Bertrand-Kamal éliminé brutalement, Twitter sous le choc et "en larmes"

Le 28 août dernier, avec le lancement de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres", les téléspectateurs ont fait la connaissance de 24 nouveaux candidats anonymes, dont celle de Bertrand-Kamal. Dans son portrait, l'aventurier de 30 ans avait tenu à dévoiler sa région, la Bourgogne, mais aussi sa relation fusionnelle avec ses parents. Le 10 septembre dernier, dans un communiqué diffusé par TF1 et ALP, les fans de l'émission ont appris son décès des suites d'un cancer du pancréas. Une nouvelle qui a plongé les téléspectateurs dans une profonde tristesse, mais aussi ses anciens camarades du programme.

Le 16 septembre dernier, quelques jours après l'annonce de sa disparition, Loïc ou encore Hadja ont assisté aux funérailles de l'aventurier de l'Est. Un moment riche en émotions qu'ils ont chacun partagé sur leurs réseaux sociaux respectifs. "On se retrouvera grand frère (...) Dur de devoir accepter de te laisser partir vers un nouveau voyage. Tellement dur de voir ta famille et tes proches comme ça, mais je sais que de là-haut, tu voudrais qu'on garde le sourire et on fera tout pour, je te le promets", postait Loïc en légende d'une publication sur laquelle il dévoilait quelques clichés de la cérémonie.

"Sa sortie brise le coeur..."

Ce vendredi 23 octobre, dans l'épisode 9 de "Koh-Lanta, les 4 Terres", Bertrand-Kamal a été éliminé de l'aventure. Une élimination inattendue puisqu'elle a eu lieu à la suite de sa défaite sur la deuxième épreuve d'immunité individuelle de la saison. Très touché, Laurent a pris la parole. "Limite, j'aurais préféré que ce soit moi", a-t-il dit. En larmes, Joaquina a confié : "Je ne m'attendais pas du tout à ce que celui qui m'a fait rire depuis 25 jours s'en aille". Avant de quitter la compétition, Bertrand-Kamal a eu un mot pour tous les aventuriers. Il s'est ensuite confié face caméra sur son départ : "Je me voyais vraiment aller plus loin. C'est un de mes rêves qui s'arrête. J'ai passé très peu de temps avec mes parents et je voulais profiter de cette expérience pour leur montrer que j'avais grandi. 'Koh-Lanta', c'est une belle leçon de vie, c'est une déception énorme, mais c'est une aventure énorme".

Sur Twitter, les internautes n'ont pas manqué de réagir au départ de Bertrand-Kamal. "Tellement triste pour l'élimination de Bertrand-Kamal", a posté un internaute. "Tout le monde est sous le choc et en larmes, ça en dit long sur la gentillesse que dégageait Bertrand-Kamal. C'est vraiment triste pour lui", a poursuivi un autre.

Comment cet épisode il fait trop mal, la sortie de Bertrand Kamal elle brise le coeur je rigole même pas #Kohlanta pic.twitter.com/w0GJdxqgSD — Justine (@justine_sla) October 23, 2020

#KohLanta un grand Homme, un vrai aventurier. Dégouté.

Bravo Bertrand-Kamal pic.twitter.com/xlah7ecwm0 — Walid what else (@walid_whatelse) October 23, 2020

#KohLanta Bertrand Kamal noooonnnnn — Oliv Ji (@osv974) October 23, 2020

Tellement triste pour l’élimination de Bertrand Kamal #KohLanta — seb (@levraisxb) October 23, 2020

Tout le monde est sous le choc et en larmes, ça en dit long sur la gentillesse que dégageait Bertrand-Kamal. C'est vraiment triste pour lui. #KohLanta — Marshall JR. (@mathisdltre) October 23, 2020

Moment difficile pour tous les téléspectateurs de #KohLanta.

Bertrand Kamal restera comme une des figures de l'émission...#KohLantaLes4Terres — Nino Carrara (@ninocaraar) October 23, 2020

Mais c est pas possible ?!!! OMG j ai trop de peine, j ai les larmes de voir dans Koh-Lanta, que Bertrand kamel est éliminé !@tf1 @DenisBrogniart #KohLanta #trop de peine #tropinjuste — Marie Laure Saura (@MarieLaureSaura) October 23, 2020

Bertrand éliminé et savoir qu'il n'est plus là tellement triste #KohLanta — (@crocceljustine) October 23, 2020

J’ai pas pu retenir mes larmes face à l’élimination de Bertrand Kamel. Une belle âme s’en est allée #KohLanta pic.twitter.com/nnxibdjIrX — Mbayang Mayana (@Manoush_MB) October 23, 2020

Par Clara P