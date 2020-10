Koh-Lanta : Bertrand-Kamal éliminé, son père s’exprime face à Denis Brogniart

Vendredi 23 octobre 2020, durant le neuvième épisode de "Koh-Lanta, les 4 Terres", les téléspectateurs ont assisté à l’élimination brutale de Bertrand-Kamal. Un choc pour les internautes qui, sur Twitter, n’ont pas caché leur chagrin. Et pour cause, l’élimination de Bertrand-Kamal, en plus de ne ressembler à aucune autre, était particulière puisque le candidat est décédé en septembre dernier à l’âge de 30 ans des suites d’un cancer. Très touché par le départ de Bertrand-Kamal, survenu à la suite de sa défaite sur la deuxième épreuve d'immunité individuelle de la saison, Laurent a pris la parole. "Limite, j'aurais préféré que ce soit moi", a-t-il confié. En larmes, Joaquina a avoué : "Je ne m'attendais pas du tout à ce que celui qui m'a fait rire depuis 25 jours s'en aille".

Samir salue "le courage" de bertrand-kamal

Avant de quitter ses amis aventuriers, Bertrand-Kamal a eu un mot pour chacun. Il est ensuite revenu sur son aventure face caméra : "Je me voyais vraiment aller plus loin. C'est un de mes rêves qui s'arrête. J'ai passé très peu de temps avec mes parents et je voulais profiter de cette expérience pour leur montrer que j'avais grandi. 'Koh-Lanta', c'est une belle leçon de vie, c'est une déception énorme, mais c'est une aventure énorme". Après cette soirée riche en émotions, TF1 a rendu un nouvel hommage à Bertrand-Kamal. En effet, la chaîne a diffusé une séquence au cours de laquelle Denis Brogniart s’entretient avec Samir, le père de Bertrand-Kamal. "Koh-Lanta, c’était le rêve de sa vie", se souvient Samir avant d’affirmer : "Grâce à ces épisodes, j'ai l'impression que mon fils est encore avec moi". Le père de Bertrand-Kamal salue également "le courage" de son fils "du début jusqu’à la fin". De touchantes confidences.

Par Matilde A.