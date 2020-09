Koh-Lanta - Bertrand-Kamal : Hadja fait une mise au point et répond aux critiques

La mort de Bertrand-Kamal de Koh-Lanta les 4 Terres a été un véritable choc pour les fans du programme mais aussi pour les aventuriers de cette saison. Très affectée par cette perte, Hadja s’était rapidement exprimée sur les réseaux sociaux : "Les amis, beaucoup d'entre vous aimeraient avoir plus de publication, de nouvelles de Koh-Lanta, de live Instagram etc., mais je suis en deuil. Laissez moi faire mon deuil tranquillement, je reviendrai vers vous très prochainement (...) Merci pour tous vos messages de soutien, c'est énorme pour la famille de Bertrand-Kamal, je ne peux répondre à tout le monde mais sachez que j'ai lu la plupart des messages ils sont magnifiques, je les transmettrai bien évidemment à la famille de Beka". Mais ce dimanche 13 septembre, la jeune femme a été contrainte de faire une mise au point.

"Il faut relativiser"

Selon l’aventurière de TF1, certains fans du programme cherchent à créer des polémiques autour de la mort de Bertrand-Kamal : "Ces derniers jours étaient hyper compliqués pour moi. Je voulais faire une mise au point. Je reçois pas mal de messages concernant d'autres aventuriers notamment Dorian et Matthieu. Certains me disent : 'embrouille-les, tu gueules pas sur eux alors que ton pote est décédé'. Vous savez, chacun réagit comme il veut suite à un décès. vous trouvez ça maladroit de leur part... Certains me disent : 'ils mettent des grands textes sur les réseaux sociaux mais derrière ils s'enjaillent'. Je le répète mais pour moi, chacun réagit comme il veut. On peut pas dire aux gens d'arrêter de vivre. C'est sûr que moi, je ne pourrais pas faire ça, moi Beka c'est comme un frère mais si certaines personnes se sentent même en deuil de faire ça bah écoutez chacun réagit comme il le veut. Arrêtez d'essayer de créer du conflit. Il n'y a rien de méchant dans ce qu'il font. Il faut relativiser".

Par Alexia Felix