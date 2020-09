Koh-Lanta - Bertrand-Kamal mort : Kelly Vedovelli demande l’arrêt de l’émission

La nouvelle a été un choc pour les fans de Koh-Lanta. Alors que Bertrand-Kamal, candidat de la dernière saison du programme actuellement diffusé, avait révélé il y a quelques semaines être atteint d’un cancer, TF1 a annoncé ce jeudi 10 septembre que l’aventurier est décédé le 9 septembre : "C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Bertrand-Kamal, aventurier émérite de la tribu de l'Est de Koh-Lanta, les 4 terres. Nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa soeur et son frère", a fait savoir la chaîne dans un communiqué. Face à cette triste nouvelle, Cyril Hanouna a alors interrogé son équipe de TPMP ce jeudi 10 septembre pourvoir si TF1 devait continuer à diffuser Koh-Lanta. Et si la grande majorité des chroniqueurs a estimé qu’il était normal de continuer la diffusion, Kelly Vedovelli a exprimé un avis différend.

"Il faut l’annuler"

La jeune femme pense notamment que Bertrand-Kamal pourrait devenir la cible de certains internautes : "Imaginez il fait un petit coup de trafalgar à quelqu'un et ce serait normal, vous imaginez sur les réseaux sociaux, la rafale que les parents se prendraient ? Le monde des réseaux est ignoble .Vous vous rendez pas compte des gens qu'il y a sur internet". Un avis qui était partagé par Gilles Verdez : "Moi je pense qu'il faut l'annuler, vous imaginez un jour s'il y a un conseil où il est mis en difficulté, vous imaginez si y a des polémiques autour de lui qui ont été tournées, moi ça me ferait mal; je suis minoritaire je le sais". Malheureusement pour Kelly Vedovelli et Gilles Verdez, les internautes ont fait part de leur colère face à leur demande.

Par Alexia Felix