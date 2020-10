Koh-Lanta : Bertrand-Kamal recalé du casting ? La production dénonce un "tissu de mensonges"

Bertrand-Kamal a marqué cette saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres". De par son sourire et sa bonne humeur permanente, l'aventurier a su se faire aimer de tous ses camarades d'aventure. La semaine dernière, dans l'épisode 8 diffusé sur TF1, il a été témoin de l'élimination d'Hadja, son alliée dans la compétition. Après leur participation, les deux candidats ont gardé un lien très fort. Puis la maladie a chamboulé la vie de Bertrand-Kamal.

En avril dernier, il a appris qu'il souffrait d'un cancer du pancréas. S'il s'est battu, le jeune homme n'est pas parvenu à s'en sortir. Le 10 septembre dernier, TF1 et ALP (Adventure Line Productions) ont annoncé son décès. Il avait 30 ans. Une disparition qui a plongé ses camarades, mais aussi ceux et celles qui l'ont suivi sur TF1, dans une profonde tristesse.

Contactée, la prod' réagit

Le 18 octobre dernier, le Télégramme a mis en ligne un article dans lequel un dénommé Alessandro Rinaldo, présenté comme un casteur de "Koh-Lanta", a fait des révélations sur le recrutement de Bertrand-Kamal pour l'émission. Il a raconté que ce dernier n'aurait pas dû faire partie du casting. "À un moment, il a été éliminé. J'en connais les raisons, mais je ne peux pas les donner", a-t-il dit. Face à cette situation, le jeune homme aurait tout fait pour le réintégrer au casting, sans toutefois le "pistonner". "J'ai juste dit que c'était un très bon candidat et que ce serait une grosse erreur de ne pas le prendre", a-t-il continué.

En légende d'une photo illustrant l'article sur laquelle apparaît Alessandro Rinaldo, nos confrères indiquent que ce dernier possède sur son téléphone portable une "centaine de messages" échangés avec le candidat. D'après ses dires, il a un lien avec Bertrand-Kamal. En effet, ce dernier a été son formateur lorsqu'il a suivi une formation en animation touristique. "Il m'a permis de me découvrir, m'a sauvé. Et je voulais le remercier. La seule façon de le faire était de réaliser son rêve", a-t-il indiqué. À la suite de ces déclarations sur le casting de Bertrand-Kamal, nos confrères de Purepeople.com ont mené l'enquête en contactant Jim Prod', la société qui s'occupe du casting de "Koh-Lanta". Elle a accepté de réagir, qualifiant les révélations du jeune homme de 27 ans de "tissu de mensonges". Elle a ensuite tenu à rétablir la vérité sur le rôle d'Alessandro Rinaldo dans cette affaire, révélant qu'il n'était en réalité que stagiaire lorsque Bertrand-Kamal a été casté. "Il accueillait les concurrents potentiels au casting pour leur donner de l'eau ou un café, mais en plus, Beka n'a jamais été mis de côté dans les sélections".

Par Clara P