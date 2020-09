Koh-Lanta - Bertrand-Kamal : son état de santé aggravé par l'émission ? Denis Brogniart réplique

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres". Parmi les 24 candidats au casting, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Bertrand-Kamal, un aventurier de 30 ans originaire de l'Est de la France. Peu de temps avant la diffusion du deuxième épisode de l'émission sur TF1, le jeune homme avait révélé être malade. Le 9 septembre dernier, il est décédé des suites d'un cancer du pancréas. Une nouvelle que TF1 et ALP (Adventure Line Productions) ont annoncée via un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

Peu de temps après l'annonce de sa disparition, des hommages ont afflué sur les réseaux sociaux. Si de nombreux anonymes ont salué la mémoire du candidat, TF1 a décidé de dédier cette nouvelle saison à Bertrand-Kamal. Le 11 septembre dernier, juste avant la diffusion du troisième épisode de "Koh-Lanta, les 4 Terres", Denis Brogniart a livré un message bouleversant à l'attention de l'aventurier. "J'ai découvert un aventurier avant de l'aimer comme un ami. Un être cher avec qui j'ai partagé tant de moments privilégiés (...) Malgré la souffrance, il gardait sa bonne humeur", disait-il. Et de poursuivre : "Mon Beka, je garde précieusement avec moi, pour toujours, tes yeux qui pétillent, nos échanges quotidiens quand c'était dur, je ne t'oublierai jamais, nous ne t'oublierons jamais (...) Je t'aime".

"Que ceux qui racontent des conneries se renseignent"

C'est après le tournage que Bertrand-Kamal a appris qu'il était atteint d'un cancer. Un diagnostic que certains ont pointé du doigt, estimant que le jeu aurait eu un impact sur l'évolution de son état de santé. Dans un entretien à Télé-Loisirs, Denis Brogniart a fermement réagi.

"Ça suffit, la calomnie ! Aucune autre émission ne demande d'examens aussi poussés que les nôtres. Que ceux qui racontent des conneries se renseignent : le cancer du pancréas emporte quasiment tous ceux qui sont touchés dans les trois mois à un an ! Parce que les stades 1 et 2 ne génèrent aucune douleur et ne se voient ni sur le corps ni dans le sang", a-t-il dit. Ainsi, les premièrs examens réalisés par Bertrand-Kamal "n'ont rien donné". Et de poursuivre : "Quand les examens ont révélé quelque chose, c'était trop tard. Ne cherchons pas la polémique. Ce type était bon, ce type était beau. Je ne voudrais surtout pas qu'on salisse quoi que ce soit. Respectons sa mémoire et sa volonté".

Par Clara P