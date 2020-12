Koh-Lanta - Bertrand-Kamal : un Fonds dédié à l'aventurier crée, de quoi s'agit-il ?

Lors du coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres", les téléspectateurs ont fait la connaissance de 24 nouveaux candidats, dont celle de Bertrand-Kamal. Membre de l'équipe de l'Ouest, l'aventurier est parvenu à s'attirer la sympathie de ses coéquipiers par sa bonne humeur perpétuelle. Mais le 9 septembre dernier - alors qu'il luttait depuis plusieurs mois contre un cancer du pancréas - le trentenaire originaire de Dijon est décédé. Une disparition brutale qui a bouleversé la famille "Koh-Lanta" et à la suite de laquelle de nombreux hommages ont été rendus dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Le 2 décembre dernier, Adventure Line Productions (ALP) nous a fait parvenir un communiqué dans lequel a été dévoilé "Pour Bertrand-Kamal", un Fonds dédié à la recherche sur le cancer du pancréas. "En hommage à cet aventurier charismatique, mais aussi au nom d'une promesse qu'il lui a été faite, Denis Brogniart et Alexia Laroche-Joubert, président d'ALP, décident d'organiser une levée de fonds pour la recherche sur le cancer du pancréas", peut-on lire. Un Fonds "100% dédié au financement de projets de recherche d'excellence du cancer du pancréas", qui comprendra 3 grands axes de recherche, à savoir détecter, comprendre et tester. "Il sera coordonné par la Fondation ARC avec les conseils du Professeur Fabrice André qui a suivi Bertrand-Kamal tout au long de son combat contre la maladie", précise le communiqué.

Un appel aux dons pendant le direct

Ce vendredi 4 décembre, pendant le direct de la finale de "Koh-Lanta" qui dévoilera le ou la grande gagnante de cette saison, un appel aux dons sera lancé en présence des parents de Bertrand-Kamal. Il marquera la naissance officielle du Fonds dédié "Pour Bertrand-Kamal". "J’espère qu’au travers de ce Fonds, qui portera ton nom haut et fort, un jour la recherche trouvera un remède pour pouvoir prendre notre revanche et épargner d’autres familles, que plus personne ne vivra jamais ce qu’on a vécu", ont-ils confié. Deux dispositifs de recueil de dons ont été mis en place : vous pouvez faire un don par internet sur le site www.pourbertrandkamal.fr ou par SMS (5 euros) en envoyant le seul mot DON au 9 21 22 (par oral dire : neuf, vingt-et-un, vingt-deux). À noter qu'aucun frais ne sera ponctionné sur les dons.

Denis Brogniart s'est exprimé sur cette initiative. "Profitons de l'Aura de cet homme fédérateur et de l'émotion suscitée par sa disparition pour faire aider la recherche à faire reculer la mortalité de ce cancer du pancréas si dévastateur. Il rêvait de s'engager lui-même, une fois guéri. Il me l'avait confié. Il n'en a pas eu le temps. À nous d'honorer sa mémoire à travers ce fond, de reprendre le flambeau pour sauver des vies", a-t-il dit. De son côté, Alexia Laroche-Joubert a fait savoir qu'"en mettant à profit l’image et l’audience de 'Koh-Lanta'", elle espère "avec la Fondation ARC et TF1 récolter le maximum de dons et apporter notre petite pierre à l’édifice afin de détecter, comprendre et tester des pistes thérapeutiques contre le cancer du pancréas".

Par Clara P