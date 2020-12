Koh-Lanta : Brice finaliste, il dévoile une photo d'enfance sur Instagram

Membre de l’équipe de l’Ouest dans "Koh-Lanta, les 4 Terres", Brice fait partie des finalistes de cette édition aux côtés d’Alexandra et de Loïc. Le jeune homme de 23 ans a révélé à nos confrères du Figaro ce qu’il ferait des 100 000 euros en cas de victoire. "J’ai participé au jeu pour mon propre plaisir et gagner 'Koh-Lanta'. Mais je me bats dans la vie pour ma famille. Ma motivation était ma grande sœur, elle a toujours été là pour moi, elle a toujours tout fait pour moi et c’est un exemple pour moi. En lui offrant l’intégralité de ces 100 000 euros, elle pourra rembourser une partie de son prêt et avoir une vie plus simple. Ce serait un juste retour de ma part pour tout ce qu’elle m’a apporté. Je ne suis pas riche du tout, j’ai un petit appartement à Paris, je suis intermittent du spectacle, mais tout l’argent sera pour elle".

"Un rêve d’enfant qui se réalise"

Brice a également révélé son état d’esprit avant d’aborder cette ultime épreuve : "Même si cela fait 40 jours que je suis en survie, j’ai du mal à réaliser que je suis bien dans 'Koh-Lanta', que j’ai réussi l’orientation et que je vais m’attaquer aux poteaux. J’en ai toujours rêvé et c’est une sensation bizarre de se dire que cela va devenir une réalité. Physiquement, je suis extrêmement affaibli et mentalement, je reviens de très loin. J’ai la hargne et la rage de vaincre. Face à moi, Loïc et Alexandra sont de superbes candidats mais je crois en mes chances". En attendant de découvrir Brice sur les poteaux, ce dernier a fait une surprise à ses fans sur Instagram en dévoilant une photo de lui enfant : "Moi vendredi prochain sur les poteaux. Un rêve d’enfant qui se réalise. Merci pour tous vos messages de soutien, vous êtes des bombes atomiques, je vous love très fort. C’est que du bonus".

Par Alexia Felix