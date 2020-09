Koh-Lanta - Brice : le verrez-vous un jour dans une télé-réalité ?

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" que les téléspectateurs ont découverte le 28 août dernier sur TF1. Baptisée "Les 4 Terres", elle met en compétition pour la première fois quatre équipes pour un spécial "régions". En effet, le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest s'affrontent aux Fidji. Depuis le lancement du jeu, des départs ont eu lieu, notamment celui de François. Le candidat de l'Ouest a été contraint de quitter les Fidji après s'être blessé au mollet. Une décision médicale qui a permis à Marie-France de revenir dans la compétition. Pour rappel, elle avait été éliminée dès le premier conseil de la saison, par son équipe du Nord de la France.

Dès le premier épisode, un candidat a fait parler de lui. Il s'agit de Brice, un animateur radio de 22 ans. Dans sa vidéo de présentation, le jeune homme fait découvrir les coulisses de son métier. "C'est aimer les gens, les faire kiffer, passer de la musique, être de bonne humeur, les faire rire. Ça va être complètement ma personnalité", dit-il. Dans cette même vidéo de présentation, le jeune homme a confié s'être énormément entraîné pour espérer aller le plus loin possible dans l'aventure. "Je viens pour tout gagner, je m'entraîne depuis des mois, entre deux et six heures de sport par jour. Pour ne rien regretter, je veux être dans une forme olympique et je ne veux rien laisser au hasard".

Quels projets pour la suite ?

Mercredi 16 septembre, Brice a organisé sur sa page Instagram une session questions/réponses sur son aventure dans "Koh-Lanta, les 4 Terres". L'occasion pour lui de répondre aux interrogations de sa communauté. Ainsi, l'un d'entre eux est revenu sur l'élimination de Diane, marquée par la sortie du collier d'Estelle. "Vous n'avez pas pensé à mettre 2 votes Estelle et 2 votes Marie-France ?" a-t-il demandé.

Ce à quoi le candidat lui a répondu : "On ne voulait pas voter contre Marie-France pour lui prouver qu'elle était bien intégrée dans l'équipe ! Après, Estelle a été forte. On ne s'est absolument pas douté qu'elle avait un collier (pourtant on la suivait en forêt)". Un autre internaute a voulu savoir s'il aimerait faire de la télé-réalité. "J'ai envie de faire de la radio, de la télé, du cinéma, des photos, des pubs tout ce que tu veux, mais ça non. Sauf bien sûr pour 200 000 abonnés", a-t-il ironisé.

