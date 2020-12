Koh-Lanta : Brice "oppressé", le récit de son difficile retour en France

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres". L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec 24 nouveaux candidats et de découvrir pour la première fois une saison spécial combat des régions. En effet, le Nord, le Sud, l'Ouest et l'Est se sont affrontés aux Fidji. Au fil de la compétition, des éliminations ont eu lieu et la réunification a sonné le début de l'aventure individuelle pour les aventuriers. Après le départ de Marie-France lors du choc des ambassadeurs, Jody, Hadja, Joaquina, Laurent ou encore Ava ont à leur tour quitté la compétition. Juste avant la course d'orientation, Angélique a fait les frais de la stratégie des garçons, plus particulièrement de Dorian, qui a brisé son pacte avec Lola en votant contre son alliée de l'aventure.

Le 27 novembre dernier, Loïc, Alexandra, Dorian, Brice et Lola se sont lancés dans la course d'orientation à l'issue de laquelle trois d'entre eux se sont qualifiés pour la mythique épreuve des poteaux. Ce vendredi 4 décembre, Loïc, Alexandra et Brice s'apprêtent à monter sur les poteaux. Le gagnant choisira son finaliste. Ces derniers ont été soumis aux votes du jury final. C'est lors du direct animé par Denis Brogniart que le nom du gagnant sera révélé. Une soirée qui sera également marquée par un hommage à Bertrand-Kamal, décédé le 9 septembre dernier des suites d'un cancer du pancréas fulgurant.

"Je ne me reconnaissais plus"

En exclusivité, Le Parisien a pu recueillir les confidences des trois finalistes de "Koh-Lanta, les 4 Terres" lors d'une interview réalisée par visioconférence. Ainsi, nos confrères ont voulu savoir comment le retour en France de chacun s'est déroulé. "Mon ventre allait exploser. Et c'était compliqué de revenir dans un monde connecté. Quand je suis rentré dans le train Paris-Chambéry, j'ai vu les gens penchés sur leurs téléphones et j'ai halluciné. J'avais l'impression de débarquer dans un avenir futuriste", a confié Loïc. "Je rêvais que je dormais en forêt, cette soudaine célébrité sur les réseaux me faisait peur au début. Mais ce fut l'occasion, moi qui suis timide, de prendre confiance en moi. Quand des personnes me disent que je leur donne envie d'avancer, cela m'aide aussi", a continué Alexandra.

Pour Brice, le retour à une vie normale a été plus compliquée. "Je faisais des siestes sur le sol. Je ne supportais pas d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Je me sentais oppressé, c'était horrible. J'ai passé un mois à manger. Je me suis enfermé et ne voyais personne. En fait, je ne me reconnaissais plus", a-t-il raconté.

Par Clara P