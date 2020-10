Koh-Lanta : Brice victime d’un malaise, pourquoi la séquence n’a pas été diffusée

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres". Au casting, 24 nouveaux candidats se sont lancés dans l'aventure de leur vie, avec une grande nouveauté au programme. En effet, pour la première fois dans l'histoire du programme, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui se sont affrontées aux Fidji lors d'un choc des régions inédit.

Dès le tout premier jeu de confort de la saison, deux candidats se sont démarqués de leurs camarades, à savoir Brice et Dorian. En effet, ces deux ex-membres de l'équipe de l'Ouest ont démontré une incroyable endurance pendant l'épreuve, menant leur tribu à la victoire. Séparés lors de la fin des équipes régionales, Dorian et Brice se sont récemment retrouvés sur le camp réunifié.

"Cette épreuve a été hyper compliquée"

La semaine dernière, dans l'épisode 8 de "Koh-Lanta les 4 Terres", juste avant le choc des ambassadeurs, les jaunes et les rouges se sont affrontés lors de la dernière épreuve de confort collective. Brice et Dorian se sont désignés pour le sprint final qui consistait à récupérer une machette au bout d'un parcours semé d'embûches et de revenir en sens inverse. "Cette épreuve a été hyper compliquée. J'étais face à Dorian qui a été exceptionnel, j'ai été moins bons et j'assume", a-t-il raconté.

Il a ensuite fait savoir qu'il a été victime d'un malaise à ce moment-là. "Sur l'aller, ça s'est à peu près bien passé, mais sur le retour je tombe dans l'eau comme si on m'avait tiré dans les pattes. Et en fait je me suis évanoui et je me réveille quelques secondes après grâce à l'eau. C'est hyper impressionnant car c'est la première fois de ma vie que je m'évanouis", a-t-il continué. D'après CNews, "le malaise n’aurait pas nécessité l’intervention de la production qui aurait décidé de ne pas garder cette séquence au montage".

Par Clara P