Koh-Lanta : Candice amincie, sa nouvelle silhouette enflamme Instagram (Photo)

Le 12 mars dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta". L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec 21 nouveaux candidats. Et depuis le début de la compétition, il s'en est passé des choses sur les deux camps respectifs. La semaine dernière, à l'issue de l'épisode 8 diffusé sur TF1, Myriam a été éliminée par la majorité rouge. Quelques-uns des ex-jaunes de son équipe n'ont pas hésité à déposer son nom dans l'urne. Ces derniers lui ont reproché un excès de confiance dans l'aventure. Alors qu'elle devait venger Shanice après son élimination, la professeure d'anglais n'en a pas eu le temps. Mais elle pourra sans doute compter sur Thomas, si celui-ci ne devient pas la cible numéro un du camp réunifié.

Dans une interview à Télé Star, Myriam est revenue sur son élimination. "J'ai vécu l'aventure de manière assez paisible parce que j'étais entourée de personnes avec qui je m'entendais très bien. Forcément, ça allège les difficultés. De manière générale, j'ai vécu une aventure qui me convient parfaitement", a-t-elle dit. Et de confier sur la trahison de Vincent lors du conseil à l'issue duquel Shanice a été éliminée : "J'étais persuadée qu'il allait maintenir son vote contre Magali, comme il l'avait dit. Je ne pensais pas du tout qu'il retournerait le cerveau de tous les rouges. À la base, les rouges étaient censés voter contre moi mais que ce soit Shanice ou moi, c'est exactement pareil. Ça reste un candidat jaune. Je l'ai mal vécu dans le sens où je n'ai pas compris pourquoi il n'était pas resté sur Magali. J'essaye de le comprendre, mais je ne comprends pas".

"J'essaye de retrouver mon avant 'Koh-Lanta'"

Avant les départs de Myriam et Shanice, d'autres éliminations ont marqué les téléspectateurs, à commencer par celle de Candice. Alors que cette dernière détenait un collier d'immunité, elle ne l'a finalement pas joué, trahie par ses deux ex-alliées Laure et Maxine qui ont tout fait pour lui faire croire qu'elle n'était pas en danger sur le camp. "Voir qu'elles m'avaient menti les yeux dans les yeux, main dans la main, c'était un peu blessant. Et puis, ce ne sont pas du tout des choses qui sont dans mes valeurs. Après, ça reste un jeu. Il faut bien éliminer les gens au fur et à mesure, même si je suis un peu dégoûtée que ça tombe sur moi et de la manière dont ça a été fait. Ça m'a beaucoup étonné que ça vienne d'elles, des valeurs qu'elles voulaient transmettre l'une et l'autre, j'ai été très, très surprise", nous confiait-elle en interview.

Depuis son élimination de "Koh-Lanta, les armes secrètes" le 2 avril dernier, Candice donne de ses nouvelles sur sa page Instagram. Et souvent, l'experte en survie poste des vidéos et/ou photos de ses exploits sportifs. En fin de semaine dernière, elle a posté un cliché d'elle sur lequel elle prend la pose en tenue de sport, affichant un corps aminci. En légende, elle a posté le message suivant : "Quand je pense à tous les beaux projets que j'ai en tête ! En attendant, je m'entraîne à fond ! Et je profite un max au jour le jour ! Et vous, est-ce que vous arrivez à toujours garder la motivation pour vous entraîner ?". Ce à quoi Frédéric - ancien-rouge de "Koh-Lanta" - a réagi : "Affûtée la copine. Félicitations. Hâte de voir tes projets". "J'espère retrouver mon avant 'Koh-Lanta'", lui a-t-elle répondu. Des anonymes ont aussi commenté son nouveau physique. "Trop belle avec des abdos", a posté un internaute. "Tu as maigri", a poursuivi un autre.

Par Clara P