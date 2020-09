Koh-Lanta : ces scènes coupées racontées par un candidat de la saison

L'aventure "Koh-Lanta, les 4 Terres" a démarré sur TF1 le 28 août dernier. Au casting, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 24 candidats répartis en quatre équipes, une première dans l'histoire du programme. Cette année, la compétition est régionale. En effet, le Sud, l'Est, l'Ouest et le Nord s'affrontent aux Fidji. Et à ce stade de l'aventure, des départs ont déjà eu lieu. Si Marie-France a été la première candidate à quitter le jeu à l'issue de la diffusion de l'épisode 1 sur TF1, elle a pu faire son retour dans la compétition. En effet, avec la sortie médicale de François, la doyenne de l'équipe du Nord a réintégré l'aventure, faisant dorénavant équipe avec l'équipe de l'Ouest, sa région d'adoption.

La semaine dernière, dans l'épisode 3, Estelle a utilisé son collier d'immunité. Un précieux avantage qu'elle a trouvé juste avant le conseil. En révélant son existence devant Denis Brogniart et ses coéquipiers, la doyenne a annulé tous les votes contre elle. En votant contre Diane, elle l'a évincée du jeu, à la surprise générale.

"Certains ont vomi pendant le trajet..."

En disposant de nombreuses heures de rush, la production ne peut pas tout diffuser. Ainsi, des scènes ont été coupées dans la saison actuelle de "Koh-Lanta, les 4 Terres". C'est ce qu'a révélé Samuel dans un entretien à "L'indépendant". Le candidat du Nord est revenu sur l'épreuve de confort que ses coéquipiers et lui ont disputé dans l'épisode 2 de l'aventure. Et autant dire que ça n'était pas la grande forme ! "C'était pas évident. On est arrivé en bateau avec une houle au taquet. Certains ont vomi pendant le trajet, on était tous transis de froid. Le jeu a été long à se mettre en place avec beaucoup d'attente. Nous, les violets, ça faisait quatre jours qu'on n'avait pas mangé, on n'avait pas de feu, rien à bouffer, la flotte... On n'arrivait pas en grande forme", a-t-il raconté.

Les scènes de repas sont aussi écourtées. La faute aux noix de coco. "Il nous fallait plus d'une heure pour couper une coco", a poursuivi Samuel. Il a ensuite raconté comment se déroule une journée type dans "Koh-Lanta". "Vu qu'on avait de gros problèmes de sommeil, on se réveillait avec la nature, sur les coups de 6h du mat'. On se mettait en route lentement, et puis on faisait tous un peu la même chose. On rangeait le camp, on cherchait des noix de coco, de la canne à sucre. On faisait sécher le linge (...). Et puis, la journée était rythmée par les jeux. Il nous fallait entre trois et quatre heures pour arriver sur site. Ensuite, sieste. On dormait mieux le jour que la nuit", a-t-il dit.

Par Clara P