Koh-Lanta : Clémence Castel fait son coming out et dévoile le visage de sa compagne

C'est en 2005 que les téléspectateurs découvrent Clémence Castel. La jeune femme aujourd'hui âgée de 36 ans participe à l'émission "Koh-Lanta" sur TF1 pour assouvir son "envie de pousser (ses) limites". Un défi largement relevé puisque Clémence Castel est sortie gagnante de la saison 5 de "Koh-Lanta". En 2018, la jolie brune se lance à nouveau le défi de participer à "Koh-Lanta". Candidate de l'édition spéciale rassemblant d'anciens aventuriers, Clémence Castel décroche à nouveau la victoire et devient ainsi la première personne à remporter deux fois ce jeu d'aventure. Côté vie privée, Clémence Castel a partagé la vie de Mathieu Johann, ancien candidat de "La Star Academy", jusqu'en 2019. Ensemble, ils ont eu deux enfants.

"Une histoire d'amour aussi imprévue que belle"

Après sa séparation avec Clémence Castel, Mathieu Johann avait déclaré : "Elle est partie. Elle a pris le large. Elle a voulu changer de vie, elle a rencontré quelqu'un d'autre et puis elle partie et puis ça a été très dur". Clémence Castel a effectivement rencontré "quelqu'un d'autre" qui fait aujourd'hui battre son coeur depuis deux ans. Elle répond au nom de Marie. Clémence Castel a décidé de présenter sa compagne à ses abonnés ce dimanche 11 juillet 2021. "Voilà environ deux ans que j’ai rencontré Marie, qui a bouleversé mon existence et qui me rend tellement heureuse aujourd’hui. Une histoire d’amour aussi imprévue que belle et incroyable, qui a bousculé tout ce que je pensais connaître de moi", écrit Clémence Castel en légende d'une photo d'elle aux côtés de Marie. "Je ne renie rien de ma vie passée, qui m’a donné les deux plus beaux enfants du monde, que j’aime plus que tout", ajoute Clémence Castel.

Par Matilde A.