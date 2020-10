Koh-Lanta : combien sont payés les candidats ? (Exclu vidéo)

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres". Pour la première fois dans l'histoire du jeu, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui se sont affrontées au Fidji. Ainsi, 24 candidats sont apparus au générique de l'émission, contre 18-20 dans les saisons précédentes. Et déjà, à ce stade de la compétition, des départs ont eu lieu. Si François et Samuel ont été contraints de quitter l'aventure après une blessure, Estelle ou encore Carole ont été éliminées.

La semaine dernière, dans l'épisode 5 diffusé sur TF1, Denis Brogniart a annoncé la fin des équipes régionales. Alix et Bertrand-Kamal sont devenus les chefs de l'équipe jaune et rouge. En perdant l'épreuve d'immunité, la tribu menée par Bertrand-Kamal s'est rendue au conseil. Et c'est Adrien qui a été définitivement éliminé de la compétition après sa stratégie ratée pour écarter du jeu un ex-vert.

Pas de montant fixe au début de l'aventure

Avant la diffusion de cette saison, les téléspectateurs ont suivi l'édition des héros qui a réuni des candidats anonymes et cinq anciens candidats emblématiques de l'émission, parmi lesquels Jessica. Cette dernière a participé au "Talk", émission spéciale diffusée le 28 septembre dernier sur Non Stop People. L'ex-candidate n'était pas seule sur le plateau. En plus de la présence de Benoît Dubois, elle a partagé son expérience aux Fidji avec Charlotte.

Alexandra Roost - la présentatrice de l'émission - a voulu savoir combien touche un candidat pour sa participation à "Koh-Lanta". "On n'est pas au SMIC la première fois. On est à plus que le SMIC quand même, avec les primes", a lancé Jessica. "Par mois, c'est 2000 euros ?" a rebondi la présentatrice. "Oui, c'est à peu près ça", lui a répondu Charlotte. Une information que Jessica a nuancée. "Ça dépend si tu pars tout de suite, si tu atteins la réunification. Après, tu as les primes de voyage. Juste pour faire le voyage déjà, c'est 500 euros", a-t-elle dit. Et de préciser : "Toutes les personnes qui partent avant la réunification rentrent en France. C'est fini, le contrat de travail est fini. Ils peuvent reprendre leur boulot. Toutes les personnes qui partent après la réunification restent sur place jusqu'à la fin du jeu, donc vu qu'ils te monopolisent sur place, tu continues d'être payés". À noter que le candidat qui part avant la réunification touche un montant équivalent au nombre de jours durant lesquels il est resté dans l'aventure. À la fin de leur propos, les deux ex-candidates ont tenu à souligner : "On ne fait pas 'Koh-Lanta' pour l'argent. Il faut le faire pour gagner".

