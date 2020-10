Koh-Lanta : comment Bertrand-Kamal a annoncé sa maladie aux aventuriers ?

Vendredi 23 octobre, les téléspectateurs n'ont pas pu retenir leurs larmes. En effet, l'aventurier préféré des internautes, Bertrand-Kamal est parti lors de l'épreuve des grappins, épreuve à élimination directe. Outre le fait que l'aventurier était méritant et toujours très souriant, son départ a été particulièrement émouvant. Et pour cause, le Dijonnais est décédé le 10 septembre dernier d'un cancer du pancréas. Très proche des anciens candidats, Bertrand-Kamal avait décidé d'informer les autres aventuriers de sa maladie qu'il avait appris suite à une blessure dans l'aventure. "Je suis en plein combat contre la maladie. Ça va forcément se savoir. Je préfère le dire. Je n’ai aucune honte avec ça. C’est un combat contre le cancer cette fois qui m’attend. Les épreuves ne sont encore pas terminées de mon côté" confiait-il dans un entretien accordé à Bien Public.

"jusqu'au bout, j'y ai cru"

Son acolyte dans l'aventure, Loïc, est revenu sur ce départ tragique dans une interview accordée à Ciné Télé Revue. Il explique comment les aventuriers ont appris la maladie la maladie de Bertrand-Kamal, qui a failli être recalé du casting : "Vers février-mars, bien après le tournage, Bé-Ka nous a appelés dans le groupe de messagerie que nous avions créé entre candidats. Au début, cela ne semblait pas grave. On avait tous l'espoir d'une guérison. Pour moi, il avait 30 ans, il allait s'en sortir. Jusqu'au bout, j'y ai cru !" déclare-t-il.

"Il a lutté contre le cancer de la même manière qu'il a combattu dans Koh-Lanta : avec beaucoup de courage. Bé-ka, il ne voulait jamais rien lâcher, il tenait toujours à aller jusqu'au bout."

Par J.F.