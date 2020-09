Koh-Lanta : comment la production explique la quasi-absence à l'antenne de certains candidats

La saison de "Koh-Lanta" actuellement diffusée sur TF1 est différente des précédentes et pour cause : pour la première fois dans l'histoire du programme, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent aux Fidji. De plus, il n'y a jamais eu autant de candidats au casting. En effet, cette édition compte 24 candidats, contre 18-20 en règle générale. Conséquence de ce nombre plus important de candidats : certains d'entre eux font peu d'apparition dans les épisodes, à l'image d'Ava.

Depuis le début de l'émission, les téléspectateurs ont très peu vu cette entrepreneuse à la tête de son restaurant de poisson. Sur Twitter, certains n'ont pas manqué de le faire remarquer, non sans humour. "Quelqu'un sait qui c'est Ava ?" a posté l'un d'entre eux. "Il y a une Ava dans 'Koh-Lanta' ? Je ne l'ai jamais vue", a poursuivi un autre. Une situation qui ne semble pas déranger plus que ça la principale intéressée. "Avec 24 personnes, c'est normal de se voir peu. On n'est jamais satisfait (...) J'avais déjà conscience sur le camp que parmi d'autres profils, à savoir des sportifs ou des caractères forts, j'allais être plus en retrait à cause de ma discrétion", a-t-elle confié au Parisien.

Un montage qui dure six mois

Ava n'est pas la seule à être peu montrée dans "Koh-Lanta, les 4 Terres". Joaquina, Fabrice, Laurent ou encore Angélique - qui a récemment fait savoir que son portrait n'a toujours pas été diffusé - sont rarement apparus dans le montage de l'émission. Interrogé par nos confrères du Parisien, Julien Magne - le producteur du jeu - s'est expliqué. "On n'est pas en politique avec des temps de parole dans 'Koh-Lanta' ! Certains sont plus actifs sur le camp ou plus performants dans les épreuves. Ceux qui font avancer le jeu, avec des stratégies par exemple, sont aussi plus mis en avant que ceux qui ont passé plus de temps allongés sur le sable. L'émission serait très fade si on s'imposait des règles d'équité pour chaque candidat !" a-t-il dit.

Et de poursuivre sur le montage de l'émission : "Chacun est interviewé de manière égale. C'est à eux de s'en saisir. Certains se montrent plus aseptisés dans leurs discours que d'autres. Un épisode correspond à trois jours de tournage. Il y a des centaines d'heures à dérusher et le montage dure six mois ! On doit aussi sélectionner les passages importants qui éclairent la structure des équipes (...) Mais que ce soit clair : on n'a ni moutons noirs ni favoris dans 'Koh-Lanta'". À noter que les prises de becs et autres stratégies sont davantage mises en avant. Julien Magne a expliqué pourquoi. "Parfois certains griefs, comme avec Estelle chez les Oranges, permettent de comprendre les votes lors des conseils. C'est moins intéressant de faire parler les candidats neutres", a-t-il confié.

Par Clara P