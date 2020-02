Koh-Lanta : Cyril Hanouna révèle pourquoi il y a moins d’épreuves cette année

C'est une saison que les fans de "Koh-Lanta" attendaient avec impatience. Vendredi 21 février, TF1 a donné le coup d'envoi de l'édition 2020 du jeu d'aventure baptisée "L'île des héros". Un premier épisode qui n'a pas manqué de rebondissements entre l'abandon d'Ahmad sur une épreuve d'immunité, le fessier d'Inès qui a enflammé la Toile ou encore le départ sur décision médicale de Claudia, la benjamine de l'aventure.

Joseph a lui aussi fait énormément parler de lui pour son geste incroyable sur le camp des rouges. En effet, le jeune homme a éteint le feu qu'il avait mis tant de temps à allumer. Se sachant en danger pour le conseil, il a préféré se venger de ses camarades plutôt que d'accepter son sort sans sourciller. Il est LE premier éliminé de l'aventure.

"Ça vous fait de la minute utile"

Lundi 24 février, Cyril Hanouna a invité ses chroniqueurs à débriefer le retour de "Koh-Lanta" sur TF1 dans un nouveau numéro de "Touche pas à mon poste". L'occasion pour Valérie Benaïm de donner son avis sur le jeu d'aventure, expliquant que selon elle, "la stratégie prend le pas sur les épreuves physiques". Un avis partagé par l'animateur qui a révélé pourquoi il y a moins d'épreuves dans le jeu d'aventure.

"Il y a beaucoup moins de budget dans les émissions. Ils essaient de gagner en épisodes. Pour que l'épisode coûte moins cher, ils font moins d'épreuves, il se passe moins de choses qu'avant. C'est plus cher de mettre en place une épreuve que de mettre en place deux mecs qui parlent sur la plage. Ça demande forcément moins d'écriture, moins d'auteurs, parce qu'il y a des équipes qui travaillent en amont pour les épreuves. Donc là, mettre plus de parlote et plus de mecs qui font des stratégies, à la fin ça vous fait de la minute utile (...) c'est-à-dire qu'on sait que le programme doit faire 2h, 2h30. On se dit : 'Si l'on met beaucoup de gens qui parlent de la stratégie, ça nous coûtera moins cher que de faire énormément d'épreuves'. On essaie aujourd'hui de réduire le coût", a-t-il révélé.

.@Cyrilhanouna nous explique pourquoi la stratégie a pris le pas sur les épreuves dans #KohLanta #TPMP pic.twitter.com/E84qBLNOVT — TPMP (@TPMP) February 24, 2020

Par Clara P