Koh-Lanta : Denis Brogniart annonce le retour de l’émission

La dernière saison de Koh-Lanta a tenu en haleine pendant de longues semaines les téléspectateurs de TF1. Et lors de la grande finale, c’est finalement Naoil qui a été sacrée face à Inès. Un coup dur pour Claude, qui n’a pas réussi à s’imposer sur les poteaux : "Je pense que c'est le manque de concentration. J'étais assez relaxé. La première demi-heure était assez difficile, j'avais du mal à trouver mes marques. Plus les minutes passent, plus je me sens à l'aise. Finalement, Inès tombe après deux heures. Elle a quand même bien tenu. Il n'en restait qu'une, je me suis dit : 'Accroche-toi'. Quand Denis annonce enfin que l'épreuve va une nouvelle fois se corser, je suis trop excité, je tourne mes yeux, et là, je perds l'équilibre", a expliqué Claude au micro de Non Stop People. Et alors que la programmation de L’île des héros a pris fin le 5 juin dernier, Denis Brogniart a déjà annoncé le retour de l’émission.

Le programme de retour en septembre

Sur son compte Instagram, l’animateur de TF1 a dévoilé des images de la dernière saison qui vient de se terminer. Et comble de plaisir pour les fans, ils devront attendre seulement quelques semaines avant de découvrir les nouveaux candidats de Koh-Lanta : "La bonne nouvelle les amis, c’est que Koh-Lanta revient à la rentrée avec une nouvelle saison et des aventuriers que vous allez découvrir. Impatient de vous présenter ce nouvel opus. Encore merci pour votre fidélité pendant 3 mois devant l’île des héros", a écrit en légende Denis Brogniart. C’est donc dès septembre 2020 que l’émission Koh-Lanta reviendra. Reste à découvrir les nouveaux candidats de cette saison qui signera les 20 ans de participation de Denis Brogniart.

Par Alexia Felix