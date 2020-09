Koh-Lanta : Denis Brogniart annonce que la prochaine saison aura lieu en France

La prochaine saison de Koh-Lanta se prépare actuellement. Alors que les téléspectateurs suivent actuellement la saison de Koh-Lanta les 4 Terres, Denis Brogniart a fait des révélations sur le prochain tournage de la nouvelle saison de l’émission d’aventure de TF1. Invité dans l’émission "Culture Médias" sur Europe 1, Denis Brogniarts’est confié à Philippe Vandel : "Le casting est terminé, il est sympa et il y aura plein de belles choses. On tournera dans un mois". Mais alors que le coronavirus impose des restrictions aux voyageurs français, Denis Brogniart a révélé que le tournage n’aura pas lieu à l’étranger : "Je vous donne un indice, mais je ne vous en dirais pas plus. Ce sera en France. Mais la France, c'est grand. Ça peut être très loin". Un tournage qui pourrait donc avoir lieu en Guyane française ou en Polynésie française.

Une prochaine saison particulière

En attendant de pouvoir en dire plus sur la prochaine saison de Koh-Lanta, Denis Brogniart s’est également confié au Parisien. L’occasion pour l’animateur de revenir sur sa relation si particulière avec Bertrand-Kamal, qui est décédé des suites d’un cancer : "Je n'ai jamais connu ça avec un autre aventurier. Depuis cinq mois, on a eu une relation quotidienne. Voire bi ou triquotidienne avec sa mère et son père, des gens incroyables. Beka est devenu un proche. C'est le seul candidat à être venu chez moi. Quand tu es à nu, que tu as peur de partir et qu'il faut se battre, tu te livres plus. Moi aussi, d'ailleurs. Il m'appelait grand frère ou tonton. Je l'ai vu pour la dernière fois samedi et il ne me lâchait pas la main. Rien que d'y penser, ça me… Et quand je suis parti, il m'a dit : "T'inquiète, je serai là à la finale".

Par Alexia Felix