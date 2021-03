Koh-Lanta : Denis Brogniart confirme la préparation d'une saison All Stars

Koh-Lanta va marquer le coup pour fêter ses 20 ans. Les fans de l'émission d'aventure vont ainsi découvrir une édition spéciale "All Stars" avec d'anciens candidats emblématiques du jeu. Invité dans l'émission Buzz TV de TV Magazine, Denis Brogniart a confirmé la préparation de cette saison avant de dévoiler quelques informations. "Ce sera un all stars. Voilà, je vous ai tout dit ! On part dans quelques semaines. Le casting est quasiment bouclé", a révélé l'animateur qui garde le mystère autour du casting. "Je ne révèlerai aucun prénom, ce que je peux simplement vous dire, c’est que c’est du lourd. On sera au top du casting", a-t-il laissé entendre pour faire saliver les fans de l'émission.

"Les nouveautés sont actées"

Cette saison "All Stars" devrait se dérouler en Polynésie française au printemps selon les informations de TV Magazine et va réserver quelques nouveautés aux aventuriers et aventurières. "Les nouveautés sont actées, validées et bien enregistrées notamment par moi", a assuré Denis Brogniart sans en dire davantage sur le jeu. "Je n’ai qu’une seule envie : vivre ce 20ème anniversaire. Vingt ans, c’est quand même incroyable", s'est montré impatient l'animateur qui va retrouver les téléspectateurs avec la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "les armes secrètes" à partir du 12 mars. Les 20 nouveaux aventuriers qui ont participé à cette expérience dans des conditions particulières à cause du coronavirus, vont découvrir des nouveautés comme le bracelet noir qui permet de contrer un collier d’immunité joué lors d’un conseil.

Par Marie Merlet