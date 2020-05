Koh-Lanta : Denis Brogniart en dit plus sur la prochaine saison

En cette période de confinement en France, les téléspectateurs de TF1 peuvent tout de même suivre la dernière saison de Koh-Lanta. Et alors que les récentes éliminations ont provoqué la colère des internautes, Denis Brogniart a accordé une interview à nos confrères du Parisien. L’occasion pour l’animateur de révéler que la suite de la saison de Koh-Lanta va être marquante : "Ce sera chaud encore ! Les aventuriers sont engagés dans le sprint final. Cette élimination a laissé des traces. L'opposition entre nouveaux candidats et héros va s'installer. Cette saison est l'une des trois meilleures". Et dans quelques semaines, les téléspectateurs pourront suivre en direct la finale.

"Ça va encore remuer dans les chaumières !"

Mais si pour le moment la date de la finale n’a pas été dévoilée, Denis Brogniart a annoncé qu’elle aurait lieu "sans public, ni confettis ni candidats qui s'embrassent". Toutefois, il "garde l'espoir d'avoir les aventuriers en plateau, à Paris, dans le respect des gestes barrière". Et en plus des confidences sur la saison actuelle, Denis Brogniart en a dit plus sur la prochaine édition de Koh-Lanta qui a déjà été tournée et dont le montage reprendra "dès que les conditions sanitaires le permettront. Ça va encore remuer dans les chaumières ! Son démarrage sera du jamais-vu à Koh-Lanta. Les candidats ont été chamboulés. Certains téléspectateurs avaleront peut-être un morceau de pizza de travers en regardant".

Par Alexia Felix