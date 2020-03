Koh-Lanta : Denis Brogniart réagi à la polémique du maillot de bain d'Inès

Cela fait plusieurs années déjà que l'émission Koh-Lanta fait parler d'elle. En effet, après 21 saisons, elle fait toujours autant parler, notamment sur les réseaux sociaux ces dernières saisons.

Chaque saison offre toujours son lot de surprises. Les candidats sont toujours aussi surprenants d'année en année. Et il semblerait que cette saison 2020 soit l'une des plus marquantes du programme. Et pour cause, dès le début, les aventuriers faisaient déjà parler d'eux.

C'est le cas d'Inès notamment. La jeune femme s'est fait remarquer dès le premier épisode pour avoir fait des épreuves sportives avec un maillot très échancré. Cela n'a évidemment pas manqué aux internautes et la polémique a rapidement enflé sur Twitter.

"je n'ai absolument pas compris"

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, Denis Brogniart qui a eu une aventure avec une chroniqueuse de TPMP, est revenu sur cette polémique, qu'il avoue ne pas comprendre. "Je n'ai absolument pas compris ! Son maillot de bain était tout à fait classique sauf que quand vous faites un peu de sport et que vous avez le fessier rebondi, la physique fait que votre maillot rentre un peu dans les fesses. Voilà pourquoi ce maillot de bain n'était pas vraiment adapté et que moi le premier sitôt ce jeu réalisé j'ai proposé à Inès de mettre un shorty un peu plus enveloppant".

Avant de continuer : "Ne faisons pas de trois fois rien une affaire, n'oublions pas que sur toutes les plages de France la mode est au maillot de bain identique à celui d'Inès. J'ai plutôt envie de rappeler qu'Inès est infirmière réanimatrice et sauve la vie de personnes victimes du coronavirus. Elle est aussi une aventurière hors pair sur les épreuves".

Par J.F.