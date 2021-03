Koh-Lanta : Denis Brogniart réagit aux accusations de cruauté envers les animaux

Dès le premier épisode de la nouvelle saison de "Koh-Lanta : les armes secrètes" qui a démarré le vendredi 12 mars, une polémique a secoué le jeu. C'est une séquence où Arnaud tente de pêcher une raie et une murène qui a fait réagir l’association PETA. "On le voit frapper une murène avec une lance puis la piétiner, tandis qu’elle se débat et essaie de le mordre – séquence qui est mise en avant en étant rediffusée au ralenti plus tard dans l’émission. Il s’agit là de pratiques intolérables envers des êtres sensibles, qui, nous le savons bien, ressentent la peur et la douleur", s'est insurgée l'association de protection des animaux dans un communiqué. Invité sur "Sud Radio" ce jeudi 18 mars, Denis Brogniart a réagi aux accusations de maltraitance animale.

"Les gens n’ont rien"

"À un moment, il faut arrêter ça. On est dans une émission où ils n’ont rien et où on leur dit : 'Vous vous servez du milieu naturel pour vivre'", a-t-il débuté avant d'expliquer que la pêche fait partie des moyens pour les candidats de se nourrir : "On ne fait pas le show. 'Koh-Lanta', c’est montrer ce qui se passe. La recherche de nourriture, ça fait en fait partie (...) Ils ne pêchent pas pour le plaisir de pêcher. Ils sont affamés".

"Les gens n’ont rien et ils doivent se débrouiller seuls. Si en plus on les interdit de pêcher, ils vont manger quoi ? Du sable ?", a interrogé Denis Brogniart pour qui le débat autour du jeu est "en dehors de ce qu’est la protection animale". "Il n'y a pas de théâtralisation, ni d'objectif de montrer des scènes de tortures. Il y a, à montrer la vie et la survie de ces gens dans le plus grand des dénuements (...) Je suis le premier à défendre la cause animale, mais il faut raison garder, dans ce cas-là, je pense qu’on est en dehors des clous et en dehors de ce qu’est la protection animale", a-t-il conclu.

Par Marie Merlet