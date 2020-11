Koh-Lanta : Dorian bientôt papa, cette étape importante qu'il a manquée à cause de la Covid-19

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres". L'occasion pour les téléspectateurs de faire la connaissance de 24 nouveaux candidats, dont celle de Dorian. À ce stade de la compétition, le trentenaire fait partie des six candidats toujours en lice aux côtés de Brice, Lola, Loïc, Angélique et Alexandra.

Dans l'épisode diffusé la semaine dernière, il a scellé un pacte avec les filles de l'aventure pour espérer décrocher sa place en finale. Une dernière étape aux Fidji que TF1 diffusera en deux parties avec l'épreuve d'orientation le 27 novembre prochain à l'issue de laquelle trois candidats seront qualifiés pour la mythique épreuve des poteaux. Un moment fort que les téléspectateurs pourront découvrir la semaine suivante, le 4 décembre, avec les retrouvailles en direct de tous les candidats face à Denis Brogniart.

"Vivement le déconfinement..."

En début de semaine, la compagne de Dorian a annoncé une heureuse nouvelle sur Instagram. Avec Dorian, elle attend son tout premier enfant. Une nouvelle qui a fait réagir, à commencer par les candidats de "Koh-Lanta" qui n'ont pas manqué de les féliciter. "Félicitations mon Dorian ! Tu feras un père magnifique", a posté Fabrice. "Yeah mon dodo ! Depuis le temps que tu nous en parle d'avoir un mini dodo", a écrit Loïc.

Dans sa story Instagram, Marion a fait savoir que Dorian a manqué un moment important de sa grossesse à cause du coronavirus. "Lundi, j'étais seule à l'échographie du sexe. Avec le Covid, les futurs papa sont peu ou pas acceptés... Du coup, le choix de garder le secret et de le découvrir ensemble plus tard était vite fait !" a-t-elle posté. Et de poursuivre : "Vivement le déconfinement pour être avec nos familles". Pour rappel, Dorian et Marion filent le parfait amour depuis plus de trois ans.

Par Clara P