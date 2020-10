Koh-Lanta - Dorian : comment a-t-il vécu son retour en France ? Sa compagne témoigne

Dorian fait partie du casting de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres". Au début de l'aventure, il a fait partie de l'équipe de l'Ouest aux côtés de Brice. Puis le jeune homme s'est retrouvé chez les jaunes, l'équipe dirigée par Alix. Depuis la réunification, il est resté très proche de l'aventurière qui, pour le sauver, n'a pas hésité à lui donner son collier d'immunité. Côté coeur, Dorian file le parfait amour avec Marion. Une histoire d'amour qui dure depuis plus de trois ans. Ensemble, ils partagent une passion commune pour le sport.

Côté projets, où en sont les deux tourtereaux ? "Pour l'instant, on n'est pas encore fiancés et les aventuriers me taquinent souvent avec ça, car j'en parlais tout le temps sur l'île", confiait-il à Télé-Loisirs. Et de poursuivre : "On est très bien ensemble, on a des projets, mais on y va étape par étape".

"J'avais envie de retrouver mon couple"

Lors de la participation de Dorian à "Koh-Lanta", Marion n'a pas eu directement de ses nouvelles. C'est ce qu'elle a confié dans un entretien accordé au quotidien "Liberté". En effet, la jeune femme a reçu des mails de la production dans lesquels il était indiqué que tout allait bien pour l'aventurier. Lors de son retour en décembre 2019, Dorian a eu du mal à se détacher de son aventure. Une fois chez lui, ce dernier trouvait que "tout allait trop vite et faisait du bruit".

"J'avais le mal du lit", a-t-il continué. Sa compagne a précisé : "Il était physiquement là, mais pas vraiment et il n'arrêtait pas de parler des autres aventuriers. Il avait besoin d'eux. J'avais envie de retrouver mon couple, mais il a fallu le partager". Pour se retrouver, le couple a posé ses valises au Mexique quelques mois plus tard, pour deux semaines de farniente. "On aurait été heureux d'être confinés là-bas", ont-ils dit.

Par Clara P