Koh-Lanta : Dorian, des fiançailles avec sa compagne ? Pourquoi il veut y aller "étape par étape"

Le 2 octobre dernier, lors de la diffusion de l'épisode 6 de "Koh-Lanta, les 4 Terres" sur TF1, les téléspectateurs ont appris que Dorian n'était plus un coeur à prendre. En effet, l'ex-membre de l'équipe de l'Ouest partage sa vie avec Marion, une jolie brune aux yeux bleus à la tête de sa propre salle de sport à Caen. Juste avant le jeu de confort, Dorian avait pu écouter le message de sa moitié. "Tout roule ici. Tu nous manques, mais on ne veut pas te revoir trop vite. Donc, tu t'accroches, tu donnes tout pour ne rien regretter. On t'aime fort, bisous".

Dans un entretien qu'il a accordé à Télé-Loisirs, Dorian a accepté de parler de sa relation avec Marion. Dans un premier temps, il a confié comment cette dernière vivait sa soudaine notoriété. "Elle est plutôt fière de moi et elle est vraiment géniale, car elle me dit souvent : 'On sait que cette notoriété est éphémère, donc vas-y, profite de tout'. Il faut avouer qu'en ce moment, je ne suis pas très présent et disponible, car j'ai pas mal de sollicitations et elle ne peut pas être à mes côtés, car elle travaille beaucoup. J'ai vraiment de la chance de l'avoir, car elle me comprend", a-t-il dit.

"Les aventuriers me taquinent souvent avec ça..."

Dorian et Claire filent le parfait amour depuis plus de trois ans. Ensemble, ils partagent une passion commune pour le sport. Si la jeune femme a dévoilé sur Instagram des clichés de ses impressionnants abdos, le candidat de "Koh-Lanta, les 4 Terres" s'est hissé en 2017 en sixième position des championnats de France sur le 3000 mètres steeple.

Et côté projets, où en sont les deux tourtereaux ? Si l'aventurier avait confié pendant l'aventure ne pas être fiancé à sa compagne, ont-ils depuis sauté le pas ? "Pour l'instant, on n'est pas encore fiancés et les aventuriers me taquinent souvent avec ça, car j'en parlais tout le temps sur l'île", a-t-il dit. Et de poursuivre : "On est très bien ensemble, on a des projets, mais on y va étape par étape".

