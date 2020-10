Koh-Lanta : Dorian en couple, qui est sa compagne Marion ?

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres". Au casting, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 24 candidats qui ont été répartis dans quatre équipes différentes selon leurs régions d'origine. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire du programme, le Nord, l'Est, le Sud et l'Ouest se sont affrontés aux Fidji jusqu'à ce que Denis Brogniart annonce la fin des équipes régionales. Une recomposition des équipes qui a marqué le retour des jaunes et des rouges avec leurs deux capitaines, respectivement Alix et Bertrand-Kamal.

Le 2 octobre dernier, dans l'épisode 6 de "Koh-Lanta, les 4 Terres", les deux équipes ont eu le privilège d'entendre des messages de leurs proches avant de disputer le jeu de confort. L'occasion d'apprendre qu'Aubin était fiancé à la mère de son fils Noré, mais pas seulement. En effet, les téléspectateurs ont appris que Dorian était en couple. Il a pu écouter le tendre message de sa compagne prénommée Marion. "Tout roule ici. Tu nous manques, mais on ne veut pas te revoir trop vite. Donc tu t'accroches, tu donnes tout pour ne rien regretter. On t'aime fort, bisous".

Des amoureux qui partagent la même passion

Si Dorian reste discret sur cette relation - il ne poste aucune photo de son couple sur les réseaux - sa compagne Marion affiche leur amour. En effet, sur sa page Instagram, elle a posté quelques clichés sur lesquels elle prend la pose à côté de son chéri. Elle partage aussi sa passion pour le sport, elle qui dirige sa propre entreprise, MC Studio. C'est à Caen qu'elle propose des cours de danse, de yoga et de fitness.

D'ailleurs, ses abonnés 2.0 ont pu se rendre compte à quel point la jeune femme était accro au sport, cette dernière affichant sur un cliché ses impressionnants abdos (voir ci-dessous). Cette passion, elle la partage avec Dorian. En effet, en plus de son activité de contrôleur de trains, l'aventurier de "Koh-Lanta" s'est hissé en 2017 en sixième position des championnats de France sur le 3000 mètres steeple.

Par Clara P