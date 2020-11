Koh-Lanta - Dorian futur papa : comment s'est concrétisé ce projet avec sa compagne (Exclu)

Cette année encore - comme l'édition des héros en juin dernier - la finale de "Koh-Lanta" a lieu en deux parties. Vendredi 27 novembre, TF1 a diffusé la première partie de cette ultime étape avant l'annonce du vainqueur la semaine prochaine lors d'un direct où Denis Brogniart retrouvera tous les candidats de cette édition 2020. Les téléspectateurs ont pu suivre la mythique course d'orientation qui s'est soldée par la défaite de deux candidats, Lola et Dorian. Contrairement à Loïc, Brice et Alexandra, ces derniers ne disputeront pas la redoutable épreuve des poteaux.

En exclusivité pour Non Stop People, Dorian s'est confié sur sa défaite à l'issue de la course d'orientation. "Au début, je suis vraiment motivé. Mais au bout d'un moment, la fatigue me rattrape. Je me suis retrouvé tout seul sur un élément remarquable au milieu de la forêt pendant un bout de temps. J'étais vraiment désabusé. Je n'ai pas lâché, mais j'étais tellement épuisé que je ne savais plus ce que je faisais-là. Je n'étais plus lucide (...) À la fin (...) j'ai un élan de motivation supplémentaire pour essayer d'avoir le dernier poignard. Malheureusement, il n'aura pas été pour moi. Je suis frustré, mais je ne peux pas dire que je suis déçu", nous a-t-il dit.

"Je ne suis pas prêt"

Dans cette même interview, Dorian a accepté d'évoquer la grossesse de sa compagne, enceinte de leur premier enfant. Comment ce projet s'est-il concrétisé ? "On en parlait pas mal. Après, j'ai essayé de calmer les choses parce qu'en soit, je ne suis pas prêt, je ne le serai jamais parce que j'ai une vie à 100 à l'heure, je suis partout. J'adore profiter de la vie. Mais il faut arrêter d'être un petit peu égoïste. Je vais penser un petit peu moins à moi. Je suis vraiment très, très content de cette nouvelle, c'est bien réfléchi. On a la situation qui permet de pouvoir le faire. Il n'y a aucun obstacle à ce que ce projet-là aboutisse. On en a parlé naturellement. Ça va être encore une nouvelle aventure et j'espère que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Après, les gens disent que c'est autre chose et que ce sera beaucoup plus dur que 'Koh-Lanta', mais je n'y crois pas. Les gens n'ont pas fait 'Koh-Lanta', ils ne savent pas ce que c'est", nous a-t-il répondu.

Quant à son futur rôle de père, a-t-il des appréhensions ? "Non, aucune. Je m'en suis toujours sorti dans ce que je faisais. Je vais apprendre, au fur et à mesure. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Je ne suis pas un moins bon père qu'un autre. J'ai quand même hâte de voir comment tout ça va se passer". Et le mariage dans tout ça ? "Non. Ça n'est pas prévu pour le moment. Doucement dans nos projets, doucement", a-t-il conclu.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer "Non Stop People".

Par Clara P